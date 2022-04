Marsa Maroc améliore son RNPG de 128% en 2021

29/04/2022

La Société d’exploitation des ports, Marsa Maroc, a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 666 millions de dirhams en 2021, soit une croissance de 128% par rapport à 2020, pour une marge nette de 19%



Le chiffre d'affaires (CA) de Marsa Maroc, lui, a atteint près de 3,6 milliards de dirhams (MMDH), en augmentation de 30% par rapport à l'année précédente grâce à la progression du trafic traité de 32%, a indiqué le groupe dans un communiqué.



Cette tendance a été portée par le démarrage de l'activité de la filiale Tanger Alliance qui a réalisé un CA de 678 MDH au titre de sa première année d'activité ainsi que par la croissance du CA des autres filiales du groupe (+24% pour TC3PC au port de Casablanca et +11% pour SMA au port d’Agadir), rapporte la MAP.



Le résultat d’exploitation s'est établi à 1,13 MMDH, en hausse de 49% par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est expliquée par une maîtrise des charges d’exploitation et par la croissance du CA.



Pour ce qui est des perspectives, le groupe s'inscrit dans une dynamique de développement, porté par ses relais de croissance avec la montée en puissance des filiales, ainsi que par son partenariat stratégique avec le groupe Tanger Med.



En 2022, Marsa Maroc veillera à consolider la croissance de son terminal à conteneurs au port de Tanger Med 2 en accompagnant ses clients dans leur développement commercial dans la région, ainsi qu’au renforcement de sa position dans les services portuaires rendus au trafic national.



Par ailleurs, suite à l’arrivée à terme en décembre 2021 de son contrat relatif à la manutention des activités vracs et marchandises diverses au port de Tanger Med 1, Marsa Maroc a obtenu son renouvellement pour une période de 10 ans.



A l’issue de la réunion, le Directoire a proposé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 7,2 dirhams par action.