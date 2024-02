Marsa Maroc : Le CA consolidé en hausse de 9,4% à 4,32 MMDH en 2023

16/02/2024

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Marsa Maroc s'est élevé à près de 4,32 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année 2023, en progression de 9,4% par rapport à 2022.



Cette évolution s'explique par la hausse des volumes de conteneurs, indique la société dans une communication financière du quatrième trimestre (T4) 2023, précisant que le Groupe Marsa Maroc a traité un trafic global de 56,9 millions de tonnes (Mt) en 2023, en hausse de 12,9% par rapport à 2022.



Ce niveau d’activité résulte de l’évolution, notamment, du trafic conteneurisé qui a affiché une hausse de 24,6% pour atteindre 2.571.641 EVP, et d'une progression de 3,5% du trafic de vracs et divers à 29,5 Mt. Ainsi, le trafic des conteneurs en transbordement s’est élevé à 1.483.586 EVP, réalisant une progression de 37% sur les 12 derniers mois, alors que le trafic domestique a franchi la barre du million, atteignant 1.088.055 EVP, soit une hausse de 11% au titre de l’année 2023.



Par ailleurs, le trafic de vracs solides et divers s’est établi à 19,9 Mt en hausse de 9,3% par rapport à 2022, et le trafic de vracs liquides a atteint 9,7 Mt en 2023, en recul de 6,7% du fait de la baisse des importations de fuel.

Les investissements consolidés engagés par le Groupe à fin décembre 2023 se sont élevés à 530 millions de dirhams (MDH), contre 477 MDH à la même période en 2022. Ces investissements concernent principalement l’acquisition de nouveaux équipements.



L'endettement net du Groupe s’est, pour sa part, amélioré par rapport à fin 2022 pour se situer à 24 MDH. Il est composé de 2,03 MMDH de dettes de financement et 2 MMDH de disponibilités.