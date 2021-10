Marrakech se dote d’ un espace de documentation culturelle

21/10/2021

Les infrastructures culturelles de la cité ocre viennent de se renforcer avec l’inauguration de l’"Espace de documentation Juan Goytisolo des pratiques orales et alimentaires" (EDOG).



Située dans l'ancienne médina de Marrakech, au quartier Sidi Ben Slimane Al-Jazouli, la bibliothèque a la particularité d’offrir au public intéressé la possibilité d’accès aux publications des célèbres auteurs (artistes-peintres, écrivains, poètes, enseignants-chercheurs…), ayant contribué dans la revue "Horizons maghrébins", durant les quatre dernières décennies.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de "Horizons maghrébins", Habib Samrakandi, a indiqué que ce projet culturel porte le nom de Juan Goytisolo, l'écrivain des deux rives qui a consacré toute sa vie au rapprochement entre les cultures marocaine et espagnole. Dans ce cadre, il a souligné que cette initiative à la mémoire de cet intellectuel originaire d’Espagne et marocain de cœur constitue une occasion importante pour se remémorer la diversité de ses contributions qui ont enrichi le paysage intellectuel dans ses différents genres et l’histoire commune des deux pays.



Pour M. Samrakandi, Juan Goytisolo a toujours été un ami fidèle du Maroc et de la civilisation marocaine, mettant l’accent sur son engagement aux côtés d’intellectuels marocains pour obtenir le classement de la place Jamâa El Fna au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Et d’ajouter que ce fonds documentaire est composé de la collection de la revue "Horizons maghrébins" (80 volumes), expliquant que ce projet est dédié à la recherche et est ouvert aux étudiants et chercheurs des deux rives de la Méditerranée.



"Cet espace culturel, porté par les Amis de la Revue "Horizons maghrébins", est dédié principalement au patrimoine oral et à l’histoire de l’art culinaire de l’Ouest du monde islamique, une facette culturelle et patrimoniale à laquelle les chercheurs n’ont pas consacré beaucoup d’études. Il est à souligner que les ouvrages de la bibliothèque sont en langues arabe, française et espagnole pour les publications de l’écrivain Juan Goytisolo.



Les Amis de la Revue "Horizons maghrébins" est une entité associative, qui œuvre depuis plus de 40 ans à la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la cité ocre. "Horizons maghrébins" est une revue francophone consacrée aux littératures du Maghreb et de l’espace euro-méditerranéen.



Elle publie des études portant sur l’histoire de l’Occident musulman et le devenir des musulmans en Europe. Des auteurs étrangers collaborent et contribuent aux résonances de la mémoire de l’héritage commun en Méditerranée. La revue est aussi un espace de présentation des œuvres d’artistes contemporains, maghrébins ou issus d’autres cultures qui ont séjourné au Maghreb et dont le travail a été marqué par les lumières et les couleurs de l’Orient.