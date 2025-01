Marrakech s’apprête à accueillir le 3ème Festival international du conte

03/01/2025

La 3ème édition du Festival international du conte de Marrakech (Marrakech international storytelling Festival) aura lieu du 19 au 26 janvier courant, avec la participation de près de 100 conteurs issus de 33 pays.



Organisée par le World Storytelling Café et l’Union des conteurs pour l’innovation culturelle et l’art du conte, cette manifestation culturelle et artistique vise à célébrer cet art intemporel, rendre hommage à l’héritage narratif riche de la ville et souligner le rôle du conte en tant que pont universel reliant les cultures, les traditions et les générations, indique un communiqué des organisateurs.



Placée sous le thème "Bahja", un concept incarnant l’essence sensorielle, culturelle et spirituelle de Marrakech, qui se traduit par une attitude, un état d’esprit et un partage joyeux, cette édition tentera de battre le record mondial Guinness pour la plus longue session continue de narration (120 heures de contes) sur l'emblématique place Jemaâ El Fna.



Ainsi, une Halqa de conteurs réunira sur la place Jemaa El Fna, à partir du 20 janvier, pas moins de 100 conteurs tissant des récits du monde entier, créant ainsi une tapisserie narrative ininterrompue pendant cinq jours.

Cette édition met l'accent sur l'inclusion des conteuses, favorisant la paix par la narration, et promouvant la culture marocaine sur la scène mondiale.



De même, des ateliers seront organisés au profit des guides touristiques de la région de Marrakech-Safi, en vue d’améliorer leur capacité à utiliser le conte pour enrichir les récits historiques et culturels à destination des visiteurs, contribuant ainsi à l'essor du tourisme culturel.



Au programme de ce festival figurent aussi des ateliers interactifs, animés par des conteurs internationaux et marocains au profit des élèves et des jeunes artistes, des spectacles et performances de maîtres conteurs et de voix émergentes célébrant la diversité des récits mondiaux et mettant l’accent sur l’expérience humaine partagée, en plus de conférences abordant des thèmes tels que l’intégration du conte dans les pratiques de santé mentale, le rôle thérapeutique de la mythologie, et l’avenir du conte dans l’éducation.



Le festival sera précédé les 15 et 16 janvier courant, à Safi et Essaouira, par des activités qui proposeront des ateliers, des panels et des performances, préparant ainsi le terrain pour l'événement principal à Marrakech.



La cérémonie de clôture de cette manifestation artistique récompensera "le Golden Storyteller" de 2025.

Bouillon de culture

Vernissage



Le vernissage de l’exposition “A mille chants du naufrage et Alchimie” de l'artiste-peintre Mohamed Hmoudane aura lieu, le 9 janvier à la Galerie d’art contemporain Mohamed Drissi de Tanger.

Ecrivain, peintre et traducteur marocain, Mohamed Hmoudane est né en 1968 à Maâziz, au pied du Moyen Atlas. Résidant en France depuis 1989, il explore dans ses œuvres les thèmes de la révolte, de l’amour et de la mort, mêlant poésie, roman et arts visuels.

Parmi ses œuvres majeures, on compte les recueils “Parole prise, Parole donnée” (2007), “Blanche mécanique” (2005) et “Attentat” (2003), ainsi que ses romans “French Dream” et “Le Ciel, Hassan II et maman France” (2010). Son dernier livre, “Un bateau en papier flottant dans les airs” confirme son écriture à la fois charnelle, introspective, incisive et enragée.

Cette énergie traverse également sa peinture, où ses séries “A mille chants du naufrage” et “Alchimie” incarnent une matérialité brute et une énergie viscérale. Le geste dépasse la simple représentation pour interroger la tension entre destruction et renaissance.



Roman



Une présentation du roman “Taxi Terminus” de Karima Echcherki est prévue, le 18 janvier à l’Institut français de Tanger.

Au cœur de “Taxi Terminus” se dévoilent les intrications familiales d'une fratrie, mettant en lumière les liens profonds qui les unissent, notamment avec leur mère. Lorsque le souffle de la vie s'échappe de cette figure maternelle, le deuil devient le miroir reflétant les fragilités individuelles et les tensions longtemps enfouies.

Lauréate du prix littéraire René Depestre 2023, Karima Echcherki est professeure universitaire à la Faculté des sciences et techniques de Mohammédia. Elle est engagée en faveur la promotion de l’égalité à travers son travail au sein de l’Association pour la promotion de la culture de l’égalité (APCE).