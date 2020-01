Marrakech s’apprête à accueillir le 2ème Festival “Beat Hotel”

Un programme riche et varié pour l’édition 2020

25/01/2020

La 2ème édition du Festival "Beat Hotel" aura lieu du 19 au 22 mars prochain à Marrakech, avec des performances inédites autour des sonorités du monde et des rythmes nord-africains

Durant quatre jours, le festival proposera des moments d’évasion culturelle, avec une série de live shows/concerts, des sets de DJ et des collaborations culinaires uniques, ainsi que des projections, des ateliers et des conférences.

Le programme musical comprend des sessions "slow-groove" en journée, des live shows/concerts au coucher du soleil, et des "label showcases" en soirée, animées par les meilleurs talents de la scène montante marocaine ainsi que des célébrités internationales.

"Beat Hotel" offre quatre live shows/concerts : d’abord avec le talentueux musicien et synthétiseur britannique Sam Shepherd, qui se produit sous le nom de Floting Points. Il vient présenter son tout nouveau show audiovisuel, avec des projections époustouflantes, réalisées en collaboration avec le collectif Hamill Industries. Il sera rejoint sur scène par la poétesse, dramaturge et rappeuse anglaise Kate Tempest, la chanteuse R&B franco-belge Charlotte Adigéry, et le chanteur de groove anglais Kindness.

Du côté marocain, la richesse et l’héritage gnaoui sera représentée par le concert du Maâlem Houssam Gania, tandis que Moulay Ahmed El Hassani fusionnera la musique folklorique marocaine avec guitare psychédélique et boîte à rythmes.

La formation anglaise de musique afro-funk électronique Ibibio Sound Machine offrira, quant à elle, un concert rythmé par la magie des sons africains.

Côté DJ, une grande partie de la programmation de Beat Hotel est dédiée aux artistes nationaux. Les festivaliers auront rendez-vous avec la talentueuse DJette Yasmean, le DJ prodige Abdellah M. Hassak, alias Guedra Guedra, qui mêle ambiances dub et musiques traditionnelles, le style ethnique-électronique du duo Sound of Mint, ainsi que le collectif Casa Voyager qui sera représenté par les DJ : Polyswitch, Malika, Driss Bennis et Jessin.

Accueillant des artistes du monde entier, Beat Hotel propose une panoplie de DJ représentant le spectre des sons alternatifs. On assistera aux sets du DJ et producteur catalan John Talabot, le DJ ambassadeur de jazz Gilles Peterson et les DJ favoris des clubs néerlandais Carista et Young Marco.

D’autres artistes internationaux apporteront leurs identités musicales à cette deuxième édition; DJ Tennis (Italie) du Label Life & Death, le techno hypnotique Call Super (Royaume-Uni); le son madrilène de Pional (Espagne), la DJette et compositrice chinoise Yu Su, DJ Khidja, tout droit venu de Bucarest, le Lituanien Manfredas, ou encore l’incontournable spécialiste de la musique arabophone Habibi Funk (Berlin), ainsi que le leader du fameux label allemand Disco Halal, Moscoman.

Beat Hotel accueillera également le légendaire DJ britannique Andrew Weatherall qui présentera aux côtés de Sean Johnston (Royaume-Uni) un set de six heures intitulé "A Love From Outer Space".

Pour plonger dans les recoins éclectiques de l’art visuel et de la culture pop, le line up musical sera complété avec un programme culturel. Conférences, ateliers et projections seront animés par des artistes de renom : Jeremy Deller, artiste conceptuel britannique, pratiquant l'art vidéo et l'installation; le producteur et réalisateur Richard Russell, le pionnier du pop art marocain Hassan Hajjaj et le jeune et talentueux photographe marocain Ismail Zaidy.

Une tournée de "soirées warm up" sera également organisée en amont, du 6 au 8 février, à Casablanca, à Marrakech et à Rabat.