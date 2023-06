Marrakech continue de vibrer de plus belle au rythme du 52ème FNAP

23/06/2023

Après une ouverture en apothéose et don nous rendrons compte dans notre prochaine édition, riche et rythmes et en couleurs, le FNAP, dans l'élan de sa 52ème édition, continue de séduire et d'émerveiller le monde pour une deuxième soirée qui s'annonce tout aussi captivante.