Marrakech accueillera le congrès mondial de l’OVPM

26/09/2024

La ville de Marrakech a été choisie par l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) pour accueillir son 19ème Congrès mondial en 2026.



L'annonce a été faite mercredi soir à l'issue du vote des membres de l'organisation, réunis en congrès jusqu'à vendredi à Cordoue, au sud de l'Espagne.

Marrakech, dont la médina est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1985, a remporté le vote face à la ville portugaise d’Angra do Heroísmo.



La ville ocre succédera ainsi à Cordoue, qui rassemble actuellement, pour la 18ème édition du congrès mondial de l'OVPM, quelque 75 villes et 34 maires venus des quatre coins du monde, selon la presse espagnole.



Fondée à l’occasion de la première rencontre des villes du patrimoine mondial tenue au Québec (Canada) en 1991, l'Organisation des villes du patrimoine mondial a été officiellement constituée le 8 septembre 1993 à Fès pour servir de réseau de partage d'expertise et de bonnes pratiques pour la gestion urbaine des sites inscrits, représentant plus de 200 villes qui comptent au moins un site déclaré patrimoine mondial de l'Unesco.



L'organisation constitue une plateforme d'échanges unique, réunissant des responsables politiques et des professionnels dévoués à la préservation des villes historiques, en particulier celles inscrites sur la liste du patrimoine mondial.



Chaque ville membre est représentée au sein de l'OVPM par son maire, avec la participation active d'élus municipaux et de gestionnaires du patrimoine.