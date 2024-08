Marrakech accueillera la 4ème édition du World Power to X Summit en octobre prochain

Hydrogène vert et technologies associées

16/08/2024

Le World Power to X Summit, un rendez-vous incontournable pour découvrir les initiatives clés et les stratégies de pointe dans le domaine de l'hydrogène vert et des technologies associées, se tiendra les 8 et 9 octobre prochain au Palais des Congrès de Marrakech sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont annoncé les organisateurs.



Le sommet, tenu sous l’égide du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable du Royaume du Maroc, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), le Cluster Green H2, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Agence Marocaine de l’Énergie Durable (MASEN), se concentrera sur les avancées récentes des projets de grande envergure en cours, ainsi que les opportunités de financement dans le domaine de l'hydrogène vert et des molécules propres, ont-ils ajouté dans un communiqué.



Alignée sur les Hautes Orientations Royales pour le développement de l’hydrogène vert, la 4ème édition du sommet mettra particulièrement en lumière l’ambitieuse Offre Maroc hydrogène vert, publiée le 11 mars 2024, rapporte la MAP.



Cette Offre Maroc, reflet de l'engagement du Royaume pour une décarbonation accélérée, vise à tirer parti des atouts naturels et des avancées technologiques du Maroc pour devenir un hub mondial de production compétitive d’hydrogène vert et de ses dérivés.

Des projets pilotes aux initiatives industrielles, en passant par les aspects réglementaires, le World Power-to-X Summit soulignera les progrès significatifs réalisés dans le cadre de cette offre ambitieuse.



«Le World Power-to-X Summit reflète notre engagement à soutenir la stratégie nationale en matière de transition énergétique et de développement durable. L'IRESEN est fier de jouer un rôle clé dans la mise en place et le développement de cette plateforme de dialogue politique et économique régional de haut niveau, en mettant en avant l’innovation et la recherche appliquée orientée…», a déclaré M. Samir Rachidi, cité dans le communiqué.

«En mettant en avant dans ce sommet des projets pilotes innovants et en consolidant les infrastructures nécessaires telles que le Green H2A, nous sommes fiers de contribuer activement au positionnement du Maroc comme un leader mondial dans le secteur émergent de l'hydrogène vert», a souligné M. Rachidi.



«Le Green H2 Cluster est honoré de co-organiser le World Power-to-X Summit 2024, une plateforme clé pour promouvoir le développement industriel de l'hydrogène vert au Maroc. Ce sommet est une opportunité stratégique pour créer un écosystème dynamique et collaboratif, soutenir l'innovation, et renforcer la position du Maroc sur le marché mondial de l'hydrogène vert. En réunissant des acteurs de l'industrie et de la recherche, nous affirmons notre engagement à faire évoluer notre écosystème et à promouvoir l'avancement de ce secteur stratégique», a indiqué, de son côté, M. Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique.



«Le World Power-to-X Summit 2024 représente une occasion majeure pour explorer les dernières avancées dans le domaine du Power-to-X et de l'hydrogène vert. Cet événement reflète l'engagement de l'Université Mohammed VI Polytechnique dans la formation d'expertise qualifiée pour accompagner l’ambition du Maroc, ainsi que dans la recherche pour continuer à être à l’affut des dernières innovations. Ce sommet constitue une plateforme pour la consolidation du positionnement stratégique du Royaume du Maroc en tant que leader mondial dans le domaine de l'hydrogène vert et des technologies associées», a-t-il fait noter.



Dans le même sillage, M. Tarik Ameziane Moufaddal, président directeur général de MASEN, a précisé : « Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc occupe aujourd’hui une place de choix dans le développement des énergies renouvelables et a pour ambition de renforcer son positionnement en tant que hub énergétique en favorisant le développement de la filière de l’hydrogène vert ».



Ainsi, a-t-il encore dit, « le World Power-to-X Summit 2024 est une opportunité stratégique pour Masen de présenter l’Offre Maroc pour le développement de la filière l’hydrogène vert et aller à la rencontre des investisseurs nationaux et internationaux. Nous leur présenterons les mesures incitatives extrêmement fortes mises en place pour les encourager et les soutenir dans leurs démarches d’investissement. Ce sommet sera également l’occasion pour évoquer nos ambitieux projets et comment nous envisageons de positionner le Royaume en tant qu’acteur compétitif sur cette filière d’avenir, notamment en termes d’intégration industrielle, de création d’emplois et de développement des territoires ».



Le World Power-to-X Summit sera une plateforme pour aborder les meilleures pratiques pour passer de la preuve de concept à la production à grande échelle, ainsi que pour créer des synergies transfrontalières entre pays voisins et régions adjacentes.



Le sommet rassemblera plus de 170 intervenants de renommée mondiale, incluant des experts, des chercheurs et des visionnaires qui partageront leurs perspectives et innovations en matière de technologies PtX et d’hydrogène vert.



Plus de 1000 participants sont attendus, comprenant des décideurs politiques, des leaders industriels, des chercheurs et des innovateurs. L'événement comprendra plus de 25 sessions détaillées conçues pour explorer les dernières avancées, défis et opportunités dans le domaine des technologies Power-to-X.

Avec la participation de 35 pays, le sommet offrira une perspective véritablement globale sur les enjeux cruciaux du secteur.