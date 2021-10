Marrakech accueille le 3ème Festival de la poésie marocaine

26/10/2021

La Maison de la poésie de Marrakech (Dar Chiir) organise, du 29 au 31 octobre courant, la 3ème édition du Festival de la poésie marocaine. Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisée dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats arabes unis (EEAU), cette édition fête la diversité culturelle marocaine et consacre l’identité du festival qui fait dialoguer la poésie et les autres formes artistiques et s’ouvre aux différentes sensibilités et expériences poétiques marocaines. Un communiqué de la Maison de la poésie indique que cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration du 5ème anniversaire de la création de cette structure culturelle, qui a grandement contribué à l’enrichissement de la scène culturelle nationale et locale et au rayonnement de la cité ocre. Les organisateurs du festival ont concocté une programmation riche et diversifiée comprenant des lectures poétiques au jardin Arsat Moulay Abdeslam, le forum du festival, des spectacles musicaux et la remise de prix aux lauréats de concours organisés par la Maison. Cette 3ème édition rendra également un vibrant hommage à plusieurs figures de la poésie, de l’art et de la recherche. Il s’agit notamment de la poétesse hassanie Farha Mint Al Hassan, du chercheur et poète amazigh Omar Amarir, de la poétesse Touria Majdouline et de l’artiste Moulay Taher Al Isbahani, l’un des pionniers de la troupe musicale Jil Jilala. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle et artistique aura lieu au jardin Arsat Moulay Abdeslam avec la participation de personnalités marocaines et émiraties appartenant au monde de la culture, des arts et des médias. Créée en septembre 2017, en vertu d’un mémorandum d’entente entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats arabes unis (EEAU), la Maison de la poésie de Marrakech est vouée à la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de cette poésie marocaine.