Marrakech accueille l’ouverture officielle de la “Nuit des Galeries”

09/12/2024

Le Palais Bahia de Marrakech a accueilli, vendredi soir, l’ouverture officielle de la 17ème édition de la “Nuit des Galeries”, un événement visant à faciliter la communication et le rapprochement entre les artistes de différentes générations.



Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture, cette manifestation culturelle intervient en marge des célébrations de "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique", organisées en coopération avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Ainsi, la cérémonie d’ouverture a été marquée par un hommage rendu au pionnier de l’art plastique, Omar Bouragba, né en 1945 dans la Cité ocre, et qui a entamé son parcours artistique à l’âge de 13 ans avant de développer son expérience artistique durant les années 1960.



À cette occasion, l’artiste-peintre a exprimé sa profonde gratitude pour l’hommage qui lui a été rendu par la Direction régionale de la Culture de Marrakech-Safi, soulignant l’importance de cette reconnaissance dans le cadre des activités de la “Nuit des Galeries”.



Par la suite, la soirée a été enrichie par une visite guidée à travers plusieurs salles d’exposition au sein du Palais Bahia, mettant en valeur une diversité d’œuvres artistiques telles que des peintures et des sculptures, ainsi que par la découverte de plusieurs expositions privées et galeries participant à cet événement.



Sous les rythmes de la “Dakka Marrakchia” et des poésies des maîtres de la Cité ocre, le coup d’envoi officiel de la Nuit des Galeries a été donné, lors d’une soirée réunissant divers acteurs culturels et artistiques.



Cette manifestation artistique nationale a pour objectif de valoriser les œuvres et créations des artistes plasticiens, qu’ils soient des pionniers, des talents confirmés ou des jeunes prometteurs, tout en célébrant la diversité et la richesse de la créativité dans toutes ses expressions et courants artistiques.



Ainsi, toutes les galeries du Royaume s’inscrivant dans cette dynamique resteront ouvertes jusqu’à minuit afin de permettre à un large public de découvrir l’actualité liée aux arts plastiques.



Cette 17ème édition, qui réunit de nombreuses personnalités culturelles et artistiques dans le domaine des arts plastiques, rend hommage à plusieurs figures emblématiques du mouvement artistique marocain à travers plusieurs villes du Royaume.