Marrakech abrite en août prochain une exposition collective d’ artistes de styles et d’horizons divers

30/07/2021

Une exposition artistique réunissant 6 artistes, dont 5 Marocains et un Français, sera organisée à Marrakech du 1er au 15 août prochain sous le thème "Espoirs contrariés".



Visible aux cimaises de Dar Zagora, espace d’exposition et résidence d’artistes, cette exposition réunit des artistes d’horizons et concepts différents et fait prévaloir la diversité des styles et la qualité maîtrisée de la création.



Il s’agit d'Ahmed Haizoune, Ahmed Ben Ismael, Abdelghani Chalal et Houcine Ilan, 4 artistes vivant et travaillant à Marrakech, Jean-Michel Bouqueton, qui vit et travaille à Tahanout, ainsi que Othmane Benchaalal qui vit et travaille à Aix-en-Provence.



Né en 1968 à Marrakech, Ahmed Haizoune est lauréat de l’école des Beaux-arts de Tétouan avant de partir en Italie afin de perfectionner sa formation. Originaire d’Oulmès dans le moyen Atlas d’une famille qui adopte et élève des chevaux, cet artiste commence très tôt à dessiner cette noble monture. Il travaille beaucoup entre le Maroc et l’Italie où il a exposé de nombreuses fois dans des galeries prestigieuses.



Lors de ces voyages dans le Sud marocain, des Gorges du Todra jusqu’à Taroudant, il a été particulièrement charmé par les Kasbahs du Sud marocain qui constituent un élément central de ses toiles. De son côté, Ahmed Ben Ismael est à la fois peintre et photographe. Il réalise plusieurs couvertures de livres littéraires et artistiques et des affiches pour les manifestations culturelles et artistiques.



Il évoque dans ses toiles le monde de la magie, l’écriture talismanique, fragmentaire, essaimée pour assurer l’illisibilité de son mystère. Il recourt également à des teintures végétales, celles qu’emploient les tisserands.



Pour sa part, Abdelghani Chalal a toujours été porteur du désir de peindre, dans un milieu familial empreint de culture, où le père s’adonnait déjà à la peinture. Dès ses débuts en amateur, il fréquenta Hariri, Aatallah ou encore Mohammed Kheireddine.



Chalal se consacre entièrement à la peinture à partir des années 90. Ses dernières créations se caractérisent par une alliance intelligente de la tradition à la modernité.



Les préoccupations socioculturelles de l'artiste Houcine Ilan, de par sa formation universitaire, l'ont naturellement orienté vers la conception d'une approche picturale spécifique. Houcine Ilan intègre dans ses toiles des signes ésotériques, survivance de superstitions ancestrales.



Sa démarche intellectuelle soulève dans ses œuvres cette dualité entre le corps psychologiquement "entravé" et sa recherche de délivrance de la solitude sociale.



Au-delà des préjugés, Houcine Ilan écarte tous les tabous et pose avec acuité l'éternelle opposition des forces invisibles à la rationalité de l'être humain.



Né en 1985 à Casablanca, Othman Benchaalal a obtenu un baccalauréat scientifique au Lycée Victor Hugo à Marrakech avant de poursuivre ses études à l'Université de Toulouse.



Il clôtura son cursus à l'Université de Limoges (France) par l'obtention d'un Master en mathématiques, cryptologie et sécurité de l'information. Photographe autodidacte, il développa très tôt une passion pour la photographie de rues et de portraits.



Après un détour par la littérature et le cinéma, Jean-Michel Bouqueton commence à peindre en 1993, à l'âge de 45 ans. D'abord abstrait par goût, cet artiste a progressivement ressenti le besoin de se rapprocher de la figuration à travers des paysages, puis, il y a deux ans, par la représentation systématique de corps.



La composition de ses tableaux répond néanmoins essentiellement à des impératifs non figuratifs.



Cet événement culturel, programmé depuis plusieurs mois, a été reporté plusieurs fois en raison de la conjoncture exceptionnelle liée à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).