Marrakech à la conquête du Kazakhstan

Un Eductour organisé au profit de responsables d’agences de voyages du Kazakhstan

17/05/2019

Des responsables d’agences de voyages kazakhs ont été invités du 11 jusqu’au 15 mai courant, à découvrir les potentialités touristiques de la cité ocre dans le cadre d’un Eductour initié par l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Cette importante opération de promotion a permis aux agents de voyages kazakhs de s’enquérir du potentiel touristique de Marrakech à travers les visites de plusieurs sites et d’infrastructures touristiques de la cité ocre.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant de l’ONMT pour la Russie et les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), Samir Soussi, a indiqué que cette délégation, composée des principales agences de voyages du Kazakhstan, effectue actuellement une visite à Marrakech dans le but d'explorer les potentialités touristiques offertes par la ville.

Il a, en outre, relevé que cet Eductour, durant lequel est également programmé la visite de la station balnéaire Mazagan Beach & Golf Resort (09-10 mai) et la ville d’Essaouira (15-17 mai), vise à promouvoir la destination Maroc auprès de cet Etat de la CEI, faisant savoir que cette action de promotion est initiée en partenariat avec Turkhish Airlines qui a récemment inauguré un vol direct Istanbul-Marrakech, laquelle liaison est de nature à contribuer à promouvoir le tourisme entre les pays de la CEI étant donné que cette compagnie aérienne internationale est très présente dans les pays de cette communauté des anciennes républiques soviétiques.

Samir Soussi a, par ailleurs, indiqué que les touristes kazakhs optent pour le tourisme de luxe et le tourisme culturel, ce qui coïncide parfaitement avec la destination Marrakech qui est à la portée de toutes les bourses et de toutes les classes sociales. Et de rappeler que l’ouverture de la nouvelle ambassade du Maroc au Kazakhstan a contribué de son côté, à promouvoir davantage la destination Maroc auprès des citoyens de cet Etat à travers la facilitation de l’obtention des visas dans la perspective de supprimer les visas entre les deux pays.

Aujourd’hui, près de 4.000 touristes kazakhs visitent le Maroc chaque année.

En organisant cet Eductour, l’ONMT aspire à augmenter facilement le nombre de touristes issus de ce pays, pourvu d’une importante classe moyenne et supérieure dotée d’un grand pouvoir d’achat.

Pour ce faire, l’ONMT mise sur une promotion intelligente accompagnée d’une forte demande sur la destination Maroc auprès des Kazakhs.

A rappeler que le séjour des touristes kazakhs au Maroc peut atteindre jusqu'à 10 jours.