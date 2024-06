Marrakech à l’heure du 9ème Championnat d’Afrique de pétanque

07/06/2024

Le coup d’envoi du 9e Championnat d’Afrique de pétanque (hommes), associé au 2e championnat d'Afrique (dames), a été donné, jeudi à la salle couverte Mhamid à Marrakech, avec la participation de 15 pays africains au niveau des épreuves masculines, et 7 au niveau des compétitions féminines.



Tenue en présence, notamment, de représentants du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, de la Confédération africaine du sport-boules, des présidents de Ligues nationales, des autorités locales et d’élus locaux, la cérémonie d’ouverture de cette manifestation sportive a été marquée par un défilé des différentes équipes participantes, le tout agrémenté de performances musicales alliant sonorités marocaines et africaines, comme illustration des liens étroits unissant le Royaume à son ancrage africain.



Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération Royale marocaine de pétanque (FRMP), Khalid Mansouri, a souligné le rôle que joue le Maroc dans le développement du sport ainsi que dans l'amélioration des infrastructures sportives au sein du continent africain, notamment celles liées à la pétanque.



Il a mis l’accent également sur la profondeur des relations unissant le Maroc et les pays du continent, telle que concrétisée notamment par la signature de nombreux accords et partenariats à dimension stratégique, visant à réaliser le développement économique et à édifier une Afrique nouvelle et prospère, à travers la réalisation d'un ensemble de projets de développement au niveau de nombreux pays africains.



Dans une déclaration à la MAP, le représentant du président de la Confédération africaine du sport-boules, Emile Mensah, a exprimé sa satisfaction de la bonne organisation de ce tournoi, ainsi que des infrastructures sportives et de l’hébergement mis à la disposition des délégations participant à cette compétition.



Dans ce cadre, il s’est félicité de constater que l'ensemble des stades ont été préparés dans les délais impartis, ce qui témoigne, a-t-il dit, de la capacité du Maroc à organiser de grandes manifestations internationales.



Dans une déclaration similaire, Seddik Guermah, membre fédéral et secrétaire général de la Confédération africaine du sport-boules, a souligné que ce tournoi constitue une opportunité pour le public de connaître le niveau d'évolution de ce sport dans notre pays, passant en revue les principaux résultats atteints par le Maroc dans cette discipline sportive aux niveaux africain et mondial, dont trois titres de Championnat du monde, 09 fois vice-champion du monde et une fois champion du monde de tir de précision, en plus de deux sacres africains.



Dans la foulée, il a souligné l'impératif d'oeuvrer pour la promotion de ce sport chez les femmes afin de favoriser la participation de la gent féminine au niveau mondial.



La première journée de ce Championnat d'Afrique de pétanque a été marquée par l'organisation des éliminatoires dans la catégorie "Tir de précision" (système suisse), durant lesquelles chaque fédération africaine a participé avec un joueur, ainsi que les éliminatoires Triplettes des équipes participantes aux niveaux masculin et féminin.



Ce tournoi verra la qualification d'autres sélections, qui viendront compléter les 12 équipes africaines (masculines) qui réserveront leurs tickets pour le Championnat du monde de pétanque, qui se tiendra en décembre prochain à Dijon (France), sachant que l'équipe marocaine fait partie actuellement des équipes qualifiées.



La sélection marocaine, qui a déjà remporté ce Championnat à deux reprises, dont la dernière remonte à 2022 au Burkina Faso, reste le premier candidat pour s’adjuger le sacre continental.