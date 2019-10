Marrakech à l’heure des Championnats du monde de judo vétérans et juniors

07/10/2019 Libé

La cité ocre accueille les Championnats du monde de judo vétérans et juniors avec la participation de 90 pays issus des cinq continents.

Le Championnat du monde des vétérans sera organisé du 10 au 13 octobre courant alors que celui des juniors aura lieu du 16 au 20 octobre courant, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés.

Placées sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI et organisées par la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés et le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Fédération internationale de judo (FIJ), ces manifestations sportives se dérouleront sous des chapiteaux érigés spécialement pour ces deux compétitions dans la zone touristique d’Agdal à Marrakech.

Pour le président de la FIJ, Marius L. Vizer, le Maroc, qui a organisé un Grand Prix de judo à Marrakech en mars dernier, a démontré sa capacité à accueillir des compétitions sportives d’envergure.

Le président de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, Chafik El Kettani, a souligné pour sa part, que l’organisation de grands événements sportifs est devenue une tradition pour le Maroc, remerciant la FIJ pour sa confiance en le Royaume et en la Fédération Royale marocaine de judo pour l’organisation de grands événements mondiaux de judo.

Divers

Billetterie du match Maroc-Libye



La Fédération Royale marocaine de football informe les supporters marocains que l’opération de vente des billets du match amical Maroc-Libye programmé vendredi prochain au stade d’Honneur d’Oujda, débutera ce lundi à travers le portail électronique officiel www.frmf.ma ainsi qu’aux points de vente suivants:

A Oujda:

Espace Ligues sportives de l’Oriental (retrait des billets achetés sur Internet).

Salle couverte Prince Héritier Moulay El Hassan (retrait des billets achetés sur Internet le jour du match).

Stade municipal (vente des billets achetés aux guichets).

Salle couverte des sports 16 Août 1953 (vente directe des billets aux guichets).

A Berkane :

Stade municipal (vente directe des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur Internet).

Prix des billets fixés par le Comité d’organisation :

Catégorie III : 30 dirhams.

Catégorie II : 50 dirhams.

Catégorie I : 100 dirhams.

Points de vente et de retrait des billets :

Horaires d’ouverture des guichets :

Matinée de 9h00 à 13h00.

Après-midi de 14h00 à 19h00.

N.B :

Fournir la Carte d’identité nationale aux guichets de vente des billets.

Fournir le récépissé de vente pour les opérations d’achat sur Internet.



La liste des locaux



L'entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Houcine Ammouta, a dévoilé vendredi la liste des 28 joueurs convoqués pour prendre part au match retour face à l'Algérie comptant pour les éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) 2020.

La rencontre opposant les Lions de l'Atlas aux Fennecs sera disputée le 19 octobre sur le pelouse du stade municipal de la ville de Berkane à 20H00, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football dans un communiqué.

Lors du match aller disputé le 21 septembre au stade Mustapha Tchaker à Blida, les deux sélections se sont neutralisées (0-0). Voici la liste des 18 joueurs retenus, publiée sur le site de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF):

Zouhair Laaroubi (RSB), Abderrahman El Houasli (HUSA), Marouane Hadhoudi (DHJ), Mehdi Karnass (DHJ), Omar Nemssaoui (RSB), Ismail Mkadem (RSB), El Arbi Naji (RSB), Zaid Kerrouch (RSB), Walid El Karti (WAC), Ayoub El Kaabi (WAC), Badii Aouk (WAC), Mohamed Nahiri (WAC), Yahya Jabrane (WAC), Achraf Dari (WAC), Badr Banoun (RCA), Sofiane Rahimi (RCA), Ayoub Nanah (RCA), Mahmoud Benhalib (RCA), Hamid Ahaddad (RCA), Zakaria El Ouardi (RCA), Omar Boutayeb (RCA), Sofiane Bouftini (HUSA), Karim Berkaoui (HUSA), Mehdi Oubilla (HUSA), Abdelkarim Baadi (HUSA), Mohamed El Morabit (OCS), Mohammed Ali Bamaamar (ASFAR) et Mohamed Mekehezi (MAT).