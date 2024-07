Marrakech à l’heure de la première édition de la Journée de l’étudiant international

15/07/2024

L’Université Cadi Ayyad (UCA) a organisé samedi, à Marrakech, la première édition de la Journée de l’étudiant international sous le thème "La voix de l'Université Cadi Ayyad à travers le monde".



Organisé en partenariat avec la Confédération des étudiants, stagiaires africains et étrangers au Maroc (CESAM), à l’occasion de sa 42ème journée culturelle, cet événement vise à mettre en lumière les talents, les expériences et les perspectives uniques des étudiants internationaux de cette université, venus des quatre coins du monde, tout en renforçant les liens d'amitié et les valeurs du vivre-ensemble qui font la richesse de cet établissement d’enseignement supérieur.



Lors de cette rencontre, les participants ont mis l’accent sur l’importance de cette journée, qui reflète l’intérêt de l’université pour la promotion et le renforcement de la communication entre les différentes cultures, relevant le rôle de la diversité culturelle dans le cadre de l’enrichissement de l’expérience éducative et l’élargissement des horizons des étudiants.



Les participants ont en outre relevé le souci de ces étudiants, fiers d'appartenir à l'UCA, de participer à la construction d'une communauté universitaire plus diversifiée et ouverte, mettant en exergue le rayonnement culturel et académique de cette université marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’UCA, Belaid Bougadir, a souligné que la Journée de l'étudiant international revêt une grande importance étant donné que cette université marocaine aspire à attirer davantage d’étudiants internationaux, dont le nombre s’élève actuellement à près de 1.500, indiquant que cet établissement d’enseignement supérieur entend augmenter ce nombre et atteindre le pourcentage de 5% du nombre total d'étudiants à l'Université qui a atteint 125.000 étudiants au titre de l'année universitaire actuelle.



Et de faire remarquer que cette journée est également l'occasion pour les étudiants marocains de découvrir les différentes cultures qui cohabitent au sein de cette université marocaine, soulignant que l’UCA ne cesse de contribuer à la formation de cadres pour un certain nombre de pays africains dans les domaines économique, social et politique dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Dans ce contexte, il a fait savoir que l'UCA a procédé au lancement du programme "SAPHIR UCA", qui vise à créer une communauté internationale dynamique et engagée.



"Les Alumni-Ambassadeurs joueront un rôle crucial en contribuant activement à l'influence et au développement de l’Université, renforçant ainsi ses liens avec les anciens étudiants leur permettant de partager leur expérience et leur expertise à l'échelle mondiale", a-t-il expliqué.



Dans une déclaration similaire, le président de la CESAM-section Marrakech, Kei Mondesir, a expliqué que l'UCA a offert l'occasion à ces étudiants internationaux de participer à cette première édition de la Journée de l'étudiant international, au cours de laquelle la CESAM a concocté une série d'activités avec la participation de nombreux pays africains, soulignant que l'objectif du forum est d'œuvrer à intégrer et à encourager les étudiants africains à étudier à l'UCA, qui est l'une des universités pionnières du monde arabe et d'Afrique.

De même qu’elle représente une opportunité pour les étudiants d'annoncer qu'ils seront ambassadeurs de l'université à leur retour dans leur pays, a-t-il ajouté.



Au menu de cette journée figurent une panoplie d'activités artistiques et culturelles, notamment des lectures de poèmes de certains étudiants africains, en plus d'un poème d'un des étudiants palestiniens sous le titre "Poème de 60 ans" du poète palestinien Tamim Al Barghouthi, en plus de chants, de danses et de défilés de mode africains.