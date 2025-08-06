Sahara marocain : La position américaine réaffirmée par le Président Trump consacre une alliance historique avec le Maroc
Marrakech : Suspension d'un Caïd pour son implication présumée dans un délit de corruption
06/08/2025
Le ministère de l’Intérieur a annoncé avoir procédé à la suspension d'un Caïd au niveau de la Préfecture de Marrakech pour son implication présumée dans un délit de corruption.
Dans un communiqué, le ministère explique que cette décision, qui procède de son attachement à la déontologie de la fonction publique et s'inscrit dans le cadre du suivi quotidien de l'action des agents de l'autorité, fait suite à l'ouverture d'une investigation judiciaire, sous la supervision du Parquet général compétent, pour l'implication présumée de l'intéressé dans un délit de corruption.
Des mesures administratives appropriées seront prises à son encontre, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des résultats de l'enquête et de la procédure judiciaire, conclut le communiqué.
