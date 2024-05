Marrakech: Session de formation au profit d'une quarantaine d'artisans

21/05/2024

Une session de formation dans les domaines du textile, de l'habillement et de la maroquinerie a été lancée, lundi à Marrakech, au profit d’une quarantaine d’artisans.



Initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), en coopération avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, et avec le soutien de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, cette session de formation qui s’étale sur six jours, vise à promouvoir l'excellence auprès des artisans, à renforcer leurs savoir-faire et à stimuler la créativité en matière de couture traditionnelle haut de gamme et de confection.



S’exprimant à cette occasion, le directeur régional de l'Artisanat et de l'Economie sociale à Marrakech-Safi, Hicham Berdouzi a indiqué que cette formation organisée à Marrakech, la deuxième étape après celle d’Essaouira, s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation continue mis en place en partenariat entre le ministère du tutelle, l'UNESCO et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.



Et d’ajouter dans une déclaration à la MAP que l'objectif de cette formation de base, lancée selon une approche participative avec les professionnels pour déterminer leurs besoins, est de renforcer les capacités et les compétences des artisans.



De son côté, le représentant du bureau de l'UNESCO à Rabat, Mourad Bentaher, a indiqué que le marché mondial vit au rythme d’importantes mutations avec la disparition de certains métiers et l'émergence de nouveaux métiers, ce qui requiert des formations qui répondent au marché du travail.



C’est dans ce sens, a-t-il ajouté, qu'intervient cette formation qui devrait couvrir à l’avenir d’autres domaines d’artisanat, au profit des artisans et stylistes (femmes et hommes), notamment en ce qui concerne le textile et l'habillement.



De son côté, Doha Safraoui, présidente d'une coopérative bénéficiaire, a souligné que cette formation sera amplement bénéfique aux participants qui aspirent à développer leurs produits et à leur donner un rayonnement à l’échelle mondiale.



A rappeler que sept villes vont bénéficier de ce programme de formation qui s'étend d'avril à fin septembre prochain. Il s'agit des villes d'Essaouira, Marrakech, Agadir, Tétouan, Al Hoceima, Beni Mellal et Rabat.