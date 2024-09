Marrakech : Réunion préparatoire à la rencontre internationale de la chasse durable

23/09/2024

Une réunion préparatoire s'est tenue samedi à Marrakech pour discuter des modalités d'organisation de la rencontre internationale de la chasse durable, qui se tiendra dans la ville ocre l'année prochaine sous le thème «L'importance de la chasse dans la préservation de l'écosystème : Entre les défis de la durabilité et les effets du changement climatique».



La réunion visait à établir une feuille de route afin de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce forum, qui verra la participation de nombreux pays, ainsi qu'à examiner certaines questions liées aux impacts négatifs sur la faune et la flore sauvages.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont souligné la nécessité de créer une conscience collective pour préserver la faune et l'environnement et de conjuguer les efforts de tous les acteurs dans ce domaine afin d'atteindre cet objectif, en mettant l'accent sur l'importance de réhabiliter le secteur de la chasse pour accompagner les préparatifs en cours pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du monde 2030.



Ils ont indiqué que la chasse constitue une activité économique productive, d’où la nécessité d’une mobilisation collective pour son développement afin de parvenir à un équilibre efficace et durable entre la chasse en tant que sport saisonnier et les exigences de la préservation de l'environnement.



L'organisation de la rencontre internationale de la chasse durable est une opportunité pour mettre en valeur les atouts naturels, touristiques et culturels du Maroc, ce qui contribuera à attirer davantage de touristes et d’investissements locaux et étrangers dans le domaine du tourisme écologique et solidaire, ont-ils noté.



La réunion, qui a rassemblé des experts et des personnes intéressées par les secteurs du tourisme et de l'environnement, vise à discuter des préparatifs pour l'organisation de ce forum international, qui intervient à un moment où l'environnement est confronté à diverses contraintes, notamment le changement climatique et son impact sur la faune et la flore, a déclaré Hassan Mhanna, coordinateur du comité préparatoire pour l'organisation de la rencontre internationale de la chasse durable.



Dans une déclaration à la MAP, il a souligné la nécessité pour tous les acteurs et secteurs concernés par l'environnement, le tourisme et les sociétés et associations de chasse touristique de s'impliquer dans l'organisation réussie de cette rencontre internationale.