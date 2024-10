Marrakech : Lancement de la 10è campagne de don de sang à l'Université Cadi Ayyad

02/10/2024

La 10ème édition de la campagne annuelle de don de sang, initiée par le Centre d'éducation inclusive et de responsabilité Sociale relevant l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, a été lancée mardi.



Organisée en collaboration avec le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech, sous le signe "Je donne mon sang, je sauve une vie", cette initiative humanitaire qui se poursuivra tout au long de l’année universitaire en cours dans les différents établissements de l’UCA, s’inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Direction régionale de la Santé et de la Protection Sociale de Marrakech-Safi et l’Université Cadi Aayyad, visant à contribuer collectivement à renflouer le stock national et à atteindre l'autosuffisance en cette matière vitale.



Cette campagne annuelle, qui incarne l'engagement et l'esprit de solidarité dont font preuve les enseignants, les étudiants et les staffs administratifs de l'UCA, tend à renforcer la dynamique d'ouverture de l'Université sur son environnement et à soutenir les initiatives de mobilisation continue et de bénévolat, permettant ainsi au Centre régional de transfusion sanguine de répondre efficacement aux situations médicales complexes.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'UCA, Belaid Boukdir, a souligné que cette campagne revêt une dimension à la fois éducative et éthique, visant à sensibiliser les étudiants à l'engagement citoyen, au partage et à la participation aux initiatives solidaires, précisant que cette initiative permet la collecte de 2.000 poches de sang chaque année.



Il a, dans la foulée, relevé que l'objectif de la campagne actuelle est d'augmenter le nombre de poches de sang collectées, compte tenu du nombre important de jeunes susceptibles d'y participer activement, rappelant l'engagement des étudiants de l'UCA lors du séisme d'Al Haouz, ce qui illustre leur solidarité envers les populations touchées.



De son côté, Mahmoud Abrache, surveillant général et responsable de la sensibilisation et des caravanes de don de sang au Centre régional de transfusion sanguine, a fait savoir que cette campagne enregistre une participation croissante des donneurs chaque année.



M. Abrache a également mis en avant le rôle du Centre d'éducation inclusive et de responsabilité sociale de l'UCA dans l'amélioration de l'efficacité de cette initiative humanitaire, ajoutant que les organisateurs oeuvrent à élargir la participation des étudiants en mobilisant les différents clubs universitaires et en offrant à leurs représentants des formations sur le système de transfusion sanguine et de don de sang.



Cette campagne ambitionne de collecter 4.000 poches de sang cette année, afin de mieux répondre aux besoins quotidiens du Centre Régional de Transfusion Sanguine, qui varient entre 180 et 240 poches par jour, contre 120 poches seulement au cours des six années précédentes.