Marrakech : L'essor du haut débit porté par les opérations multi-orbites GEO et Non-GEO

06/02/2025

L'augmentation de la demande en connectivité haut débit repose sur le développement des opérations multi-orbites combinant satellites géostationnaires (GEO) et non-géostationnaires (Non-GEO), ont souligné des experts lors d’un panel organisé, mardi à Marrakech, dans le cadre du 16ème Forum de l'Organisation arabe des communications par satellite "Arabsat".



Intervenant dans le cadre de cette table ronde intitulée "Multi-Orbit Operations (GEO & Non-GEO) driving the broadband demand and beyond", les panélistes ont mis en avant le rôle central de ces nouvelles architectures satellitaires dans l’expansion de l’accès au haut débit, notamment dans les zones éloignées et mal desservies.



Ils ont insisté sur la complémentarité des satellites GEO et Non-GEO, soulignant que l’intégration de ces technologies permet une couverture plus large, une latence réduite et une meilleure résilience du réseau, autant d’éléments essentiels pour répondre aux exigences croissantes des entreprises et des consommateurs, rapporte la MAP.



Dans ce cadre, ils ont évoqué l’importance de stratégies d’investissement adaptées, pour accompagner cette transition technologique et maximiser l’efficacité des infrastructures satellitaires. L’évolution des modèles commerciaux et le développement de partenariats public-privé ont été cités comme des leviers incontournables pour accélérer l’adoption de solutions multi-orbites.



Au-delà des aspects technologiques, les intervenants ont également mis l’accent sur les défis liés à la régulation et à la gestion du spectre, appelant à une coopération accrue entre les différents acteurs du secteur pour garantir une interopérabilité fluide et éviter les interférences.



Placée sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, cette rencontre de deux jours vise à échanger les points de vue sur les défis et les perspectives du secteur des télécommunications, tout en explorant les dernières avancées technologiques dans ce domaine.



Ce forum constitue également une occasion de mettre en lumière l’engagement du Maroc, l’un des membres fondateurs d’Arabsat, à travers sa participation active aux conseils d’administration et l'accueil de plusieurs assemblées générales de cette organisation.