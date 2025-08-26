Marrakech: Hausse de 6% des nuitées dans les EHTC à fin juin dernier

Le volume des nuitées réalisées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech a enregistré une hausse de 6% à fin juin dernier, atteignant un total de 5.058.516 contre 4.762.507 nuitées une année auparavant, selon l'Observatoire du tourisme.



Ainsi, le taux d’occupation dans les EHTC de la Cité ocre s'est situé à 71%, contre 68% par rapport à la même période de 2024, précise l'Observatoire dans ses statistiques sur l’évolution du tourisme au Maroc pour le premier semestre de 2025.



Au cours du mois de juin dernier, les établissements hôteliers classés de Marrakech ont affiché une légère hausse de 1% du nombre de nuitées, totalisant 784.073 nuitées avec un taux d’occupation de 66%, contre 777.515 nuitées et un taux d’occupation de 66% en juin 2024.



Par ailleurs, la Cité ocre a pu conserver sa position en tant que première destination touristique la plus visitée à l'échelle nationale, suivie d'Agadir (3,1 millions de nuitées) et de Casablanca (1,19 million de nuitées).



Au niveau national, le volume des nuitées réalisées dans les EHTC a affiché une hausse de 13% au titre du premier semestre de 2025 par rapport à la même période un an auparavant, précise l'Observatoire.



Ces nuitées, poursuit la même source, se répartissent sur le tourisme national (+5%) et le tourisme international (+16%).