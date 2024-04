Marrakech: Coup d'envoi des travaux du 3è Forum international des arbres

12/04/2024

Les travaux de la 3ème édition du Forum international des arbres ont démarré, vendredi au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l’Eau à Marrakech, l'occasion de mettre en lumière l'importance des arbres et des forêts dans la préservation de l'eau et de la biodiversité.



Organisé par l'Association Arbres, Sciences et Tradition (ASET), la Fondation Averroès et l'Association Ibn Al Baytar, avec le soutien de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM) et de l’Université Mohammed V de Rabat, ce forum qui se poursuit jusqu’au 15 avril, constitue l'occasion d'échanger des connaissances, de partager des expériences et de discuter des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux auxquels le monde est confronté.



Placé sous le thème "Elever une forêt- Planter de l'eau", ce conclave connait la participation d'un aréopage d'experts internationaux, d’écologistes, de représentants d’ONGs, ainsi que des représentants des autorités locales.



Intervenant à cette occasion, le fondateur de l’ASET, Claude Lefebvre, a mis l’accent sur le rôle prédominant que jouent les arbres dans la vie de l’être humain et dans la préservation des ressources en eau, ainsi que leur rôle dans la fertilisation de la terre et la purification de l'air et de l'eau.



Les arbres sont un élément capital de la vie d’où, la nécessité d’accorder une grande attention aux forêts comme élément du développement de toutes les créatures, a-t-il dit, tout en s'attardant sur la place de la forêt dans la création des équilibres environnementaux et dans l'établissement des principes de générosité et l’altruisme chez l'homme.



Pour sa part, le président de la Fondation Averroès pour la promotion de la Recherche Scientifique, de l’Innovation et le Développement Durable, Badr Eddine Kartah, a indiqué que ce troisième Forum met l'accent sur les arbres comme premières solutions aux problèmes de demain qui impactent de plein fouet la vie biologique et sociale des populations humaines.



Cet événement, poursuit M. Kartah, rassemble une trentaine de chercheurs internationaux, spécialistes des arbres, des forêts et de l’eau, et prône une approche singulière et diversifiée, alliant l’économie, l'écologie, la science et les traditions autour de l’arbre et de l’eau.



Ce conclave se veut également l’occasion d’insister sur l’importance de préserver les ressources en eau et le patrimoine forestier et végétal en régions sahariennes et subsahariennes, et d’aborder les techniques anciennes et modernes de gestion de l’eau et de la préservation des arbres et des forêts face aux aléas climatiques.



De son côté, Zoubida Charrouf, présidente de l'Association Ibn Al Baytar, a relevé que cette édition devrait mettre en évidence le rôle vital des arbres dans la préservation de l'eau douce et de la biodiversité sur fond des changements climatiques que connaît le monde, notant que la protection des forêts et des arbres permettrait d’assurer l’avenir de l’être humain et de protéger son patrimoine naturel.



Il en est de même pour Naila Ouazzani, vice- doyenne de la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM), chargée de la recherche et de la coopération qui a souligné l'importance de ce forum dans la conjoncture actuelle où, les ressources hydriques se font de plus en plus rares ce qui nécessite des actions urgentes et l’exploration de ressources non conventionnels, telles que le dessalement de l'eau de mer et l'utilisation de l'eau traitée pour l'irrigation en tant que solutions alternatives susceptibles de faire face à la problématique du stress hydrique.



Au menu de cette édition, figurent des conférences, des tables rondes, des projections de films et des expositions, ainsi que des sorties et des visites au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l'Eau, et la plantation d'arbres par les étudiants de l'un des établissements d'enseignement dans le cadre du Programme "Eco-Ecoles" initié par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.



Les participants à ce Forum auront également l'occasion de visiter l'Observatoire de la Palmeraie de Marrakech (OPM) ainsi que plusieurs parcs de la ville et de ses environs.