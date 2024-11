Marrakech Air Show : Une plateforme importante pour le développement de l'industrie aéronautique au Maroc

01/11/2024

Le Salon international de l’aéronautique et du spatial "Marrakech Air Show" est devenu un rendez-vous incontournable et une plateforme importante, contribuant au développement de l'industrie aéronautique au Maroc, a indiqué le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdeltif Loudyi.



S’exprimant à l’ouverture mercredi de la 7ème édition de cet évènement international, M. Loudiyi a ajouté que "Marrakech Air Show" s’érige en une plateforme d'échanges fructueux et de partenariats stratégiques entre les différents acteurs nationaux et internationaux de l'industrie aéronautique.



Dans ce sens, il a souligné que le salon constitue une occasion pour donner une forte dynamique à la promotion des investissements dans ce domaine et identifier les défis auxquels le secteur est confronté et les efforts nécessaires pour diversifier les offres d'investissement et développer l'infrastructure industrielle, les compétences professionnelles et le climat des affaires, assurant que l’objectif est d’hisser l'industrie aéronautique civile et militaire et sa maintenance à des niveaux avancés, rapporte la MAP.



Cet événement vise également à présenter les dernières innovations de l'industrie aéronautique et à permettre aux pays participants, en particulier les pays arabes et africains, de s’informer des dernières technologies et innovations dans le secteur, a dit M. Loudiyi.



Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a adopté au cours des 25 dernières années des stratégies industrielles et des réformes structurelles qui ont amélioré le climat des affaires, favorisé le développement des infrastructures industrielles, perfectionné les compétences, créé de multiples structures de formation et de recherche et accru la compétitivité du secteur de l’aéronautique, a fait observer le ministre délégué.



Le succès du Royaume dans le développement du secteur aéronautique en a fait une perspective prometteuse pour les grandes entreprises internationales dans ce domaine, a-t-il dit.



Le Maroc est animé d’une forte volonté de renforcer sa souveraineté nationale dans le domaine de l’industrie aéronautique, à l'instar du succès réalisé par le secteur automobile, a soutenu M. Loudiyi, notant que cette volonté tient compte de la profondeur africaine et arabe, afin de consolider la position du Maroc en tant que plateforme régionale basée sur un réseau de relations et de coopération distinguées avec tous les pays au service de la coopération régionale.



Organisé conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration de la défense nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l'invité d'honneur, met en lumière l'importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.



Dans un espace d’exposition de 12.500 m², le MAS 2024, qui se poursuivra jusqu’au 02 novembre, accueille professionnels et délégations officielles venus des quatre coins du monde.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le salon connaît cette année une participation sans précédent avec 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.