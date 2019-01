Maroon 5, tête d'affiche du Super Bowl

Le groupe américain Maroon 5 sera la tête d'affiche du traditionnel spectacle du Super Bowl, organisé à la mi-temps de la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), le 3 février à Atlanta, a annoncé dimanche la NFL. Maroon 5 succède à Justin Timberlake, star en février dernier de ce qui est considéré comme le plus grand concert de la planète, suivi à travers le monde par des dizaines de millions de téléspectateurs.

Le groupe pop-rock californien, dirigé par Adam Levine, juré-star de l'émission de télé-crochet "The Voice" aux Etats-Unis, partagera la scène avec deux grands noms du rap, originaires d'Atlanta, Big Boi et Travis Scott.

Maroon 5 a vendu 53 millions d'albums à travers le monde et s'est notamment fait connaître par ses titres "This Love" et "She Will Be Loved". Depuis plusieurs semaines circulait déjà la rumeur de la présence du groupe américain sur la scène qui sera montée en quelques minutes à la pause sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium (71.000 places).

Avant Maroon 5 et Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars, Beyonce, Madonna ou encore Michael Jackson ont participé à ce "show" ultra-spectaculaire.

Depuis l'édition 2005 du Super Bowl, il est diffusé à la télévision américaine avec quelques secondes de retard pour éviter une réédition du "Nipplegate", scandale déclenché en février 2004 par Justin Timberlake qui avait dévoilé le sein droit de sa partenaire sur scène, Janet Jackson.