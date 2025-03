"Maroc, terre de lumière", thème d'une exposition photographique à Dublin

04/03/2025

"Maroc, terre de lumière" est le thème d'une exposition photographique, inaugurée, samedi, au siège de l’Alliance française de Dublin, mettant en lumière un précieux ensemble d’archives issues de la Maison de la photographie de Marrakech.



Organisée en collaboration avec l'ambassade du Maroc en Irlande et le Musée Antoine de Saint-Exupéry de Tarfaya, l'exposition, qui se poursuit jusqu'au 9 mai prochain, se veut une invitation au voyage à travers le temps et l'espace, ainsi qu'une fenêtre sur la beauté intemporelle du Maroc.



Présentée dans le cadre du mois de la francophonie, cette collection unique de photographies, datant de 1879 à 1960, poursuivra son itinérance dans plusieurs villes irlandaises, portant ainsi la lumière et la poésie du Maroc à un public toujours plus large.



S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a indiqué que le Maroc est une terre de lumière, un pays où le soleil sculpte les paysages et où chaque recoin dévoile une richesse historique et culturelle unique.



À travers les œuvres exposées aujourd'hui, nous sommes invités à un voyage sensoriel et émotionnel, ainsi qu'à une plongée dans l’âme d’un Maroc pluriel et authentique, a-t-il relevé, soulignant que ces images "nous permettent de redécouvrir un Maroc d’autrefois, de revivre son évolution et de mieux comprendre son identité profonde."



Le diplomate a également rappelé l'engagement du Royaume en faveur de la promotion de la francophonie en tant qu’espace de dialogue, de coopération et de partage entre les cultures. A cet égard, il a évoqué l’inauguration récente d’une Alliance française dans la ville de Laâyoune, lors de la visite de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, dans les provinces du Sud du Maroc.



Pour sa part, la directrice de l’Alliance française de Dublin, Fabienne Clérot, a relevé que cette exposition, qui est une invitation à la découverte, à la rencontre et au partage, met en lumière un Maroc "riche d’histoire, de traditions et résolument tourné vers la modernité".



Le Royaume, invité d'honneur de l'Alliance, inaugure ainsi le mois de la francophonie en Irlande, a-t-elle ajouté, affirmant que par son héritage pluriel, le Maroc illustre à merveille ce que la francophonie incarne, à savoir une diversité linguistique et culturelle, un dialogue entre les peuples et une ouverture au monde.



Cet événement a également été marqué par la projection d'un film consacré à Antoine de Saint-Exupéry, un écrivain et aviateur dont le Maroc fut une terre d’inspiration et d’escale entre 1927 et 1929, ainsi qu'un message vidéo de Sadat Shaibata Mrabihrabou, directeur du musée de Tarfaya, qui conserve des objets, des documents et des photographies relatifs à cette époque.



Une vidéo de Patrick Manac’h, cofondateur de la Maison de la photographie de Marrakech avec Hamid Mergani, évoquant les œuvres présentées à Dublin, ainsi que son engagement à préserver le patrimoine photographique marocain, a également été projetée.