Maroc : le FMI projette une croissance de 3,9% en 2025 et 3,7% l’année prochaine

24/04/2025

Le Maroc devrait enregistrer une croissance de l’ordre de 3,9% cette année et 3,7% en 2026, selon des projections du Fonds monétaire international (FMI) publiées mardi.



Dans une mise à jour de ses “Perspectives de l'économie mondiale”, l’institution financière prévoit un taux d’inflation de 2,2% en 2025 et de 2,3% l'année prochaine.



Selon ces prévisions rendues publiques à l’occasion des Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, qui se tiennent à Washington du 21 au 26 avril, le taux de chômage, qui a atteint 13,3% en 2024, devrait ralentir cette année à 13,2% avant de reculer à 12,9% en 2026.



Le FMI anticipe en outre que le solde du compte courant du Maroc va s'établir à -2,0% en 2025 puis à -2,2% l'année suivante, rapporte la MAP.



En ce qui concerne la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance, établie en 2024 à 1,8%, devra passer à 2,6% en 2025, avant de bondir à 3,4% l’année suivante.

Ces prévisions constituent une revue à la baisse des estimations du Fonds pour cette région publiées en octobre dernier. Celles-ci étaient initialement comprises entre 2,1% en 2024 et 4% en 2025.