Maroc et Guinée dopent leur coopération minière

16/05/2019

Le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah, s’est entretenu lundi à Rabat avec son homologue guinéen, Abdoulaye Magassouba, des moyens d'impulser la coopération bilatérale dans le domaine des mines et de la géologie.

"Cette rencontre offre l'opportunité de tracer une feuille de route de coopération relative à la transformation, à la géologie et au contenu local, ainsi que d'échanger les expériences et les expertises en la matière dans le cadre du partenariat entre le Maroc et la Guinée", a déclaré à la presse Aziz Rebbah à l'issue de cette entrevue.

La politique de contenu local élaborée par le gouvernement guinéen en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment des banques régionales, est destinée à permettre une forte contribution des projets miniers à l’économie nationale et un renforcement des compétences, en premier lieu les travailleurs de l’industrie minière.

Aziz Rebbah a dans ce contexte mis en avant l'importance significative de l'expérience du contenu local, soulignant à cet effet la nécessité de mettre en place un cadre financier adéquat, de transformer le système d’investissement pour aller vers des guichets uniques aux niveaux régional et national, ainsi que de travailler sur l'artisanat minier et générer de la valeur ajoutée par la valorisation des mines locales.

"On s'est mis d'accord pour que les équipes techniques commencent à travailler sur ces axes de coopération dans l'ambition d'aller plus loin dans le B to B, de créer une complémentarité en matière de manifestations et d'événements organisés dans les deux pays à ce sujet, et d'encourager les entreprises marocaines et guinéennes à travailler ensemble pour aller plus loin dans ce partenariat", a-t-il expliqué.

Pour sa part, Abdoulaye Magassouba a indiqué que ses entretiens avec le ministre marocain s'inscrivent dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral dans le secteur minier et font suite à l'engagement des deux chefs d'Etat, S.M le Roi Mohammed VI et le président Alpha Condé, "pour que cette coopération historique et stratégique se transforme en projets concrets". "Nous avons eu une discussion fructueuse sur les opportunités de projets concrets, dans l'espoir d'avancer dans tous les chantiers qui ont été initiés par nos chefs d’Etat et qui sont en train d'être mis en œuvre par les deux ministères et les services techniques concernés", a-t-il poursuivi.

Au terme de ces entretiens, un protocole de coopération a été signé par les deux ministres dans le domaine des mines et de la géologie.