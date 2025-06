Maroc : Un déficit commercial de 108,94 MMDH à fin avril

03/06/2025

Le déficit commercial s'est établi à 108,94 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, en aggravation de 22,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.



Cette évolution couvre une hausse des importations de biens (+9,1% à 263,02 MMDH) et des exportations (+1,2% à 154,08 MMDH), précise l'Office dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs d'avril 2025, ajoutant que le taux de couverture a perdu 4,6 points à 58,6%.



L'augmentation des importations est attribuable à la hausse des produits bruts (+25,4% à 13,15 MMDH), des produits finis d'équipement (+13,3% à 61,8 MMDH), des produits finis de consommation (+11,5% à 61,2 MMDH), des produits alimentaires (+11,3% à 33,46 MMDH) et des demi produits (+7,6% à 55,65 MMDH).



La facture énergique, quant à elle, a connu une baisse de 4,9% à 37,29 MMDH.

Pour ce qui est des exportations, elles ont été soutenues par les secteurs "Aéronautique" (+14% à 9,51 MMDH), "Phosphates et dérivés" (+12,3% à 27,66 MMDH) et "Agriculture et agro-alimentaire" (+1,4% à 35,49 MMDH).



En revanche, les exportations des secteurs "Electronique et électricité", "Automobile" et "Textile et cuir" ont reculé respectivement de 7% à 5,67 MMDH, 7% à 49 MMDH et 2,7% à 14,8 MMDH.