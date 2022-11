Maroc-UE: Tenue de la 4ème session de la Commission mixte sur l'Accord de coopération en matière de pêche durable

14/11/2022

Le Royaume du Maroc et l'Union européenne (UE) ont tenu, les 09 et 10 novembre à Rabat, la quatrième session de la Commission mixte prévue par l'Accord de coopération en matière de pêche durable.



Les deux délégations, présidées respectivement par la secrétaire générale du Département de la pêche maritime, Zakia Driouich, et la directrice f.f. en charge de la gouvernance internationale des océans et de la pêche durable, Céline Idil, se sont félicitées de la gestion rigoureuse de l'Accord de partenariat et de l'engagement conjoint à trouver des solutions aux contraintes imprévues dans cette gestion qui leur ont été imposées par les différentes crises internationales actuelles, indique un communiqué conjoint des deux parties.



Malgré ce contexte difficile, la clôture de la troisième année de mise en œuvre de l'accord s'est déroulée dans un climat de confiance mutuelle, avec l'objectif partagé de placer la durabilité des ressources halieutiques au cœur du partenariat, a précisé la même source, notant que les deux parties ont salué la qualité exceptionnelle de l'exécution des projets financés par l'appui de l'Union européenne.



Ces projets contribuent au développement et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture, notamment en matière de renforcement de la recherche halieutique, d'appui au développement de la pêche artisanale, de soutien au développement de l'aquaculture et d'amélioration des conditions de débarquement, de contrôle au port et de valorisation.



Ces projets participent à la création d'emplois, à la formation et à l'insertion des femmes et des jeunes dans la vie active. Ce partenariat contribue ainsi à faire de la pêche et de l'aquaculture un facteur majeur de croissance économique durable et inclusive.



Les scientifiques ont présenté les résultats de leurs travaux conjoints, afin de permettre aux deux parties d'assurer un suivi régulier de l'évolution de l'état des ressources et d'orienter la fixation des conditions de l'exercice des activités de la pêche au titre de l'année 2023. Les parties ont également examiné et validé le rapport sur la répartition géographique et sociale des tranches de l'accès et des redevances de la même année.