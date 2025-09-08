Maroc–Turquie : Les opérateurs privés explorent de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat

08/09/2025

Les opérateurs privés marocains et turcs, réunis jeudi à Casablanca pour une table ronde économique, ont examiné les nouvelles opportunités d’investissement et les moyens de renforcer la coopération industrielle et commerciale bilatérale.



Organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à l'occasion de la visite au Maroc du vice-ministre turc du Commerce, Mustafa Tuzcu, cette rencontre a permis aux chefs d'entreprise marocains et turcs de discuter notamment du renforcement des partenariats industriels entre le Maroc et la Turquie, ainsi que de la création de nouvelles synergies économiques.



Intervenant à cette occasion, Najib Chraïbi, président du Conseil d’affaires Maroc- Turquie de la CGEM, a rappelé que la Turquie compte parmi les partenaires économiques majeurs du Maroc, illustrant la complémentarité des deux économies qui ouvre la voie à la construction d’un partenariat durable, rapporte la MAP.



En outre, M. Chraïbi a mis en exergue la transformation profonde de l’économie marocaine, relevant l'importance de favoriser une intégration économique plus étroite, axée sur la coopération industrielle, le transfert de technologies et l’innovation. Osman Aksoy, membre du Conseil d'administration du DEİK (Conseil turc des relations économiques étrangères) a, quant à lui, salué cette rencontre entièrement dédiée au secteur privé, soulignant qu'elle permettra aux représentants d'entreprises de présenter directement leurs activités et de partager leurs expériences concrètes.



Dans cette optique, M. Aksoy a identifié plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment le textile, l'automobile, la logistique, l'agriculture, la transition énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures, considérant que les projets des entreprises turques au Maroc et les outils de partenariat des entreprises marocaines en Turquie renforcent cette vision positive de collaboration.



De son côté, Mohamed Bachiri, président de "Maroc Industrie" et de la commission "Développement industriel" de la CGEM, a souligné l’importance de cette rencontre pour identifier des pistes de développement et de co-investissement entre les deux pays, rappelant que, depuis la signature de l’accord de libre-échange en 2006, les échanges se sont accrus, avec des effets contrastés sur certains secteurs marocains, notamment le textile.



A cet effet, M. Bachiri a soulevé la nécessité de s’appuyer sur les forces complémentaires des deux pays, en particulier leur expertise et savoir-faire, ainsi que sur les atouts du Maroc en matière de partenariats, exprimant sa conviction que le renforcement des collaborations à travers des projets communs contribuera à créer de la valeur ajoutée pour les deux économies. Dans ce sillage, il a affirmé que ces actions conjointes représentent un enjeu majeur sur lequel les deux parties collaboreront prochainement, dans l’intérêt commun des deux nations.



La présidente du Conseil d’affaires Turquie–Maroc du DEİK, Zeynep Okyay Bodur, a, pour sa part, relevé que les échanges entre les deux parties ont permis de définir des étapes clés pour structurer de manière plus stratégique les activités commerciales et de production.



Parallèlement, elle a mis l'accent sur le potentiel important des relations économiques bilatérales, estimant que la stratégie de croissance orientée vers l’exportation du Maroc, combinée à l’expertise industrielle, à la diversité technologique et à l’expérience régionale de la Turquie, peut favoriser la création de chaînes de valeur régionales s’étendant vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.



Aussi, Mme Bodur a présenté plusieurs propositions concrètes, notamment la mise en place de groupes de travail sectoriels dans les domaines des énergies renouvelables, de la logistique, des infrastructures, des technologies agricoles, de l’automobile et du textile.



La visite de M. Tuzcu au Maroc à la tête d'une délégation de plus de 20 entreprises représentatives des différents secteurs de l'économie turque fait suite à la déclaration conjointe émise en juin dernier, qui constitue une nouvelle étape formalisant l'engagement des deux pays en faveur d'un partenariat économique équitable et durable. Elle témoigne de la pertinence de l'approche commune et de l'intérêt concret des investisseurs marocains et turcs à explorer les opportunités d'investissement mutuellement profitables ainsi que les voies de coopération renforcée dans des secteurs prioritaires.

Mustafa Tuzcu : Un énorme potentiel pour renforcer la coopération économique



Le Maroc et la Turquie disposent d'un énorme potentiel pour poursuivre et renforcer davantage leur coopération économique, a souligné, jeudi à Salé, le vice-ministre turc du Commerce, Mustafa Tuzcu, qui effectue une visite de travail au Maroc, accompagné d'une importante délégation du secteur privé.



Intervenant lors d'une réunion de travail entre des opérateurs privés turcs et leurs homologues marocains, tenue en présence du secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, M. Tuzcu a mis en avant la forte interdépendance économique entre les deux pays dans des secteurs clés comme l'industrie et l'agriculture.

Pour lui, cette dynamique offre d'énormes opportunités de développement et de partenariat stratégique approfondi.



De son côté, M. Hejira a insisté sur la nécessité d'améliorer la coopération dans le commerce extérieur et l'investissement, mettant l'accent particulièrement sur le renforcement des exportations marocaines sur le marché turc. Il a aussi relevé l'importance du développement des investissements turcs au Maroc, soutenant la dynamisation des relations économiques bilatérales.



Les perspectives de développement commercial entre le Maroc et la Turquie sont prometteuses, a-t-il fait valoir, ajoutant que les deux pays s'engagent à diversifier et à intensifier leurs échanges commerciaux.



A cette occasion, il a été également convenu d'identifier de nouvelles opportunités entre les opérateurs privés des deux pays dans des secteurs à fort potentiel et d'encourager les entreprises turques à investir au Maroc, y compris dans le secteur textile, ce qui permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises marocaines et de faciliter leur accès aux marchés mondiaux.



En outre, les deux parties se sont engagées à multiplier les échanges entre les opérateurs à travers des forums d'affaires, rencontres B to B ou salons afin d'augmenter les échanges commerciaux, dans une logique gagnant-gagnant, dans divers secteurs notamment les énergies renouvelables, l'industrie automobile et ses composants, les produits agricoles, les produits de pêche, l'industrie aéronautique, l'industrie agroalimentaire, la construction et matériaux de construction, les produits pharmaceutiques et les technologies modernes.

A ce titre, il a été décidé de tenir un forum d'affaires à Istanbul à la mi-novembre 2025, afin de concrétiser cela en projets opérationnels au service du développement économique et des intérêts des deux pays.



Tout en soulignant l’importance de l’accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, les deux parties ont décidé d’élargir l’accès préférentiel des produits agricoles marocains au marché turc, et ont mis en place un groupe de travail conjoint chargé de définir les produits concernés.