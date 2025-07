Maroc Telecom: un CA consolidé de 18,04 MMDH à fin juin 2025

25/07/2025

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires (CA) consolidé de 18,04 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, en hausse de 0,9%.



La baisse des activités Mobile au Maroc est compensée par la bonne dynamique de croissance des activités des filiales Moov Africa et de la Data Fixe au Maroc, explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Sur le seul deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaire consolidé progresse de 1,7% grâce principalement à la performance des filiales sur la même période (+6,5%).



À l’issue du premier semestre 2025, le Groupe Maroc Telecom affiche des résultats résilients dans un environnement toujours marqué par des défis réglementaires et une concurrence accrue, avec des perspectives de croissance prometteuses, relève le communiqué.



Et de noter qu’une nouvelle dynamique de transformation est engagée, tant au Maroc qu’à l’international, en vue de renforcer la création de valeur, qui s’appuie sur une gouvernance unifiée, apportant davantage d’agilité au Groupe, sur des partenariats structurants favorisant le développement de services innovants, ainsi que sur une restructuration financière qui améliore la visibilité et optimise les charges, rapporte la MAP.



Le Groupe, qui s’appuie sur des fondamentaux solides, réaffirme sa volonté d’investir durablement pour offrir à ses clients les réseaux les plus performants et les services les mieux adaptés à leurs besoins, souligne la même source.



Ainsi, les activités du Groupe à l’International ont réalisé un chiffre d’affaires de 9,44 MMDH à fin juin 2025, en hausse de 5,3%, grâce à la croissance de la Data Mobile, des services Mobile Money et de l’internet Fixe. Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 5,6%.



Au niveau des activités au Maroc, elles ont affiché une baisse de 3,4% au premier semestre 2025 par rapport à la même période de 2024 et s’établit à 9,2 MMDH.



Les activités Mobile continuent de pâtir de la concurrence et d’un cadre règlementaire toujours restrictif, maintenant des écarts tarifaires entre les offres Maroc Telecom et celles des concurrents.