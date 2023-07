Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires consolidé de près de 18,4 MMDH au S1-2023

27/07/2023

Le Groupe Maroc Telecom poursuit la croissance de son chiffre d'affaires, prouvant ainsi la solidité de ses fondamentaux et sa capacité à faire face à une pression concurrentielle accrue dans les marchés où il opère.



Le Groupe a terminé le premier semestre 2023 au-dessus de ses objectifs, avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 18,4 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 4,7%, soutenu par l'effet combiné de la hausse des activités à l’international de 8,5% et des activités au Maroc (+1,2%), et un résultat net ajusté part du groupe de 2,93 MMDH (+2,3%).



Au détail, le chiffre d'affaires au Maroc a affiché une hausse de 1,2% par rapport à la même période de 2022 et s’établit à 9,68 MMDH. Les revenus de la Data Fixe continuent de profiter de l’engouement pour le FTTH, compensant ainsi la baisse des services Mobile et ADSL, rapporte la MAP.



Le chiffre d’affaires Mobile est en hausse de 0,9% par rapport à la même période de 2022 pour atteindre 5,73 MMDH, précise la même source.

De son côté, le chiffre d’affaires des activités Fixe et Internet est en hausse de 1% sur le premier semestre 2023, tiré par la croissance de 8,3% du chiffre d’affaires Data qui compense la baisse de la Voix.



A l'international, les activités du Groupe s’améliorent de 8,5% sur les six premiers mois de l’année à 9,28 MMDH (+3,3% à taux de change constant), tirées par la bonne performance de la Data Mobile de 28,3% (+22,1% à taux de change constant) et du Mobile Money de 11,8% (+7,1% à taux de change constant).

Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 3,5% à taux de change constant.



Ces performances, associées à une maîtrise efficace des coûts, contribuent à assurer une profitabilité élevée, indique le Groupe dans un communiqué.

A noter que le nombre de clients du Groupe a atteint près de 75 millions à fin juin 2023, en légère baisse de 0,5% par rapport à la même période de l'année précédente.



Par ailleurs, Maroc Telecom a réalisé un résultat net ajusté part du groupe de 2,93 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2023, en hausse de 2,3% à taux de change constant.



Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé a atteint 6,05 MMDH, en hausse de 5,4% (+3,4% à taux de change constant), indique le Groupe, précisant que la marge d'EBITA ajusté s’établit à 32,9%, en hausse de 0,4 pt à taux de change constant.



Quant au résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté consolidé du Groupe, il a atteint 9,58 MMDH, en amélioration de 4,5% (+2,3% à taux de change constant), tandis que la marge d’EBITDA ajusté s’est établi au niveau élevé de 52,1%, stable sur un an.