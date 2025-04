Maroc Telecom et Zoho s’allient pour accélérer la transformation digitale des entreprises au Maroc

14/04/2025

Maroc Telecom annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec l’entreprise technologique de renom à l'échelle mondiale, Zoho, afin d'offrir des solutions digitales avancées aux entreprises marocaines. Cette collaboration permettra aux entreprises d'accélérer leur transformation digitale en tirant parti de la suite complète d'applications professionnelles de Zoho, disponibles via Maroc Telecom, indiquent les deux entreprises dans un communiqué conjoint.



La commercialisation de cette suite de solutions sera, par ailleurs, étendue progressivement aux 10 filiales du groupe Maroc Telecom en Afrique subsaharienne, précise la même source.

Dans le cadre de ce partenariat, Maroc Telecom mettra à la disposition des entreprises marocaines les solutions clés de Zoho, telles que Zoho One, Zoho Books, Zoho CRM, Zoho Workplace et Zoho Creator.



Ces outils puissants sont conçus pour transformer les opérations essentielles des entreprises en assurant une gestion financière complète et optimale avec une solution de comptabilité performante et sécurisée, en améliorant la gestion de la relation client, en facilitant la collaboration et la communication des équipes, et en permettant le développement d’applications Mobile et Web personnalisées grâce à des plateformes simples et intuitives.



L'intégration de ces solutions permettra aux entreprises de simplifier les opérations en éliminant la nécessité de gérer plusieurs fournisseurs, consolidant ainsi les applications professionnelles et les services télécoms en une seule facture mensuelle pratique.



Cette initiative contribuera à accélérer l’inclusion numérique des entreprises, avec le soutien de l’intégrateur de solutions IT BSP, qui accompagnera la mise en œuvre, la formation et l'intégration des solutions.

Grâce à la forte présence du groupe Maroc Telecom au niveau continental, les entreprises auront accès aux solutions Zoho avec l'avantage d'une expertise locale et d'un support dédié.



Cela garantira une exploitation optimale des technologies pour rationaliser leurs opérations, améliorer l'engagement client et favoriser une croissance durable sur les marchés dynamiques de l'Afrique, conclut le communiqué.