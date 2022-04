Maroc Telecom entame l’ année avec des résultats encourageants

Le RNPG du Groupe a progressé de 2,5% au premier trimestre 2022

21/04/2022

Maroc Telecom a entamé l’année 2022 avec des résultats encourageants, a annoncé le Groupe qui vient de publier ses résultats consolidés au titre du premier trimestre 2022.

Ainsi, au premier trimestre 2022, le résultat net ajusté part du Groupe (RNPG) a enregistré une progression de 2,5% à taux de change constant par rapport au premier trimestre de l’année précédente pour s’établir à 1,5 milliard de dirhams (MMDH).



Le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom a accusé au cours de la même période une légère baisse de 0,9% (-0,1% à taux de change constant) pour atteindre 4,519 MMDH, grâce aux efforts continus de maîtrise des coûts opérationnels, a indiqué le Groupe ajoutant que la marge d’EBITDA a progressé de 0,3 pt à taux de change constant et s’est maintenu au niveau élevé de 51,5%.



Sous l’effet de la baisse de la charge d’amortissement, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé du Groupe s’est établi à 2,815 MMDH, correspondant à une hausse de 2,5% (+3,2% à taux de change constant), a indiqué Maroc Telecom dans un communiqué sur ses résultats consolidés du 1er trimestre 2022.



Selon la même source, la marge d’exploitation ajustée a pour sa part affiché une progresse de +1,2 pt à taux de change constant pour atteindre 32,1%.



En s’établissant à 8,8 milliards de dirhams au titre des trois premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Maroc Telecom a accusé une baisse de 1,6% (-0,6% à taux de change constant).



Dans son communiqué, le Groupe précise que son CA a été soutenu par les revenus à l’international qui ont progressé de 1,8% à taux de change constant et ont compensé en partie la baisse des revenus observée au Maroc (-2,7%). Lesquels revenus sont toujours impactés par l’environnement concurrentiel et règlementaire.



Au niveau du parc, il ressort des chiffres publiés que le nombre de clients du Groupe s’est accru de 3,6% sur un an. Tiré essentiellement par la croissance des parcs Mobile au Maroc et dans les filiales qui a progressé respectivement +2,8% et +4,4%, il a atteint près de 76 millions à fin mars 2022.



Quant au Cash Flow, il apparaît que les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés se sont établis à 3,151 MMDH, ce qui correspond à une hausse de 17,5% (+18,5% à taux de change constant) par rapport à la même période de 2021.



Au niveau national, les activités de Maroc Telecom ont généré un chiffre d’affaires de 4,756 MMDH, en baisse de 2,7% suite au recul des revenus des activités Mobile qui ont reculé de -5,1% «dans un contexte réglementaire et concurrentiel difficile, et partiellement compensées par la Data Fixe toujours en croissance soutenue (+8,3%), a expliqué le Groupe.



En recul de 2,2% par rapport à la même période de l’année précédente, le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ajusté a de son côté atteint 2,613 MMDH, tandis que la marge d’EBITDA s’est améliorée de 0,3 pt pour s’établir au niveau élevé de 54,9%.



En raison de la baisse des charges d’amortissement, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté est pour sa part ressorti à 1,742 MMDH, quasi stable (-0,1%). Alors que la marge d’EBITA ajusté s’est établie à 36,6%, en amélioration de 0,9 pt.



Quant aux flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés, ils se sont s’améliorés de 57,1% pour atteindre 1 919 millions de dirhams.



Selon Maroc Telecom, à fin mars 2022, le parc Mobile comptait 19,9 millions de clients, en hausse de 2,8% sur un an, tandis que le chiffre d’affaires Mobile enregistrait une baisse de 5,1% par rapport à la même période de l’année précédente, en raison notamment du contexte réglementaire et concurrentiel.



S’agissant du parc Fixe, il a perdu 2,6% et s’est établi à près de 2 millions de lignes à fin mars 2022.

« Le parc Haut Débit compte 1,7 million d’abonnés, tiré par l’expansion du parc FTTH (+47%) qui compense en partie les pertes de clients ADSL », a fait savoir l’opérateur ajoutant que les activités Fixe et Internet ont généré un chiffre d’affaires de 2,394 MMDH en hausse de 1% par rapport à 2021 et que l’importante croissance de la Data Fixe (+8,3%) a compensé la baisse de la voix.



Signalons que les activités du Groupe à l’international ont enregistré un CA de 4,3 milliards de dirhams, en hausse de 1,8% à taux de change constant, porté par la croissance de la Data Mobile (+29%) et qu’hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales ont progressé de 2,8% à taux de change constant.



Sur la même période, Maroc Telecom indique que le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ajusté s’est établi à 1,906 MMDH, en hausse de 0,9% (+2,8% à taux de change constant) tiré par la hausse du chiffre d’affaires.



Grâce à la croissance de l’EBITDA et la baisse de la charge d’amortissement, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté s’est établi à 1,074 MMDH au premier trimestre 2022, soit une hausse de 9% à taux de change constant.



En baisse de 13,8% à taux de change constant, les flux nets de trésorerie opérationnels ajustés (CFFO) sont ressortis à 1,232 MMDH, «en lien principalement avec la hausse de 97% des investissements à taux de change constant».



Alain Bouithy