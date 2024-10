Maroc Telecom améliore son chiffre d'affaires consolidé à fin septembre 2024

25/10/2024

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Maroc Telecom s'est élevé à près de 27,46 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en hausse de 0,7% sur un an.



La croissance des activités des filiales Moov Africa (+4%) compense le retrait du chiffre d’affaires au Maroc (-2,2%), explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés au 30 septembre dernier.



Au Maroc, les activités du groupe ont généré, au cours des neuf premiers mois de 2024, un chiffre d'affaires de près de 14,42 MMDH, en baisse de 2,2%, en raison de la baisse du chiffre d’affaires Mobile (-6,1%), partiellement compensée par la hausse des activités de la Data Fixe (+10,5%), fait savoir la même source.



Concernant le chiffre d'affaires Mobile, il est en baisse de 6,1% par rapport à fin septembre 2023, pour atteindre 8,32 MMDH, rapporte la MAP.



Les activités Fixe et Internet génèrent un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de dirhams, en hausse de 2,9% par rapport à 2023. La croissance de la Data Fixe (+10,5%) compense largement la baisse de la Voix.



Au volet international, le chiffre d’affaires des filiales Moov Africa enregistre une hausse de 4% et s’établit à 13,91 MMDH grâce à la bonne dynamique de la Data Mobile (+15,7%), de l’Internet Fixe (+22,9%) et du Mobile Money (+6,5%).



Hors baisse des terminaisons d’appels, le chiffre d’affaires des filiales est en hausse de 4,5%.

Les réalisations du groupe Maroc Telecom au troisième trimestre de 2024 sont marquées par la dynamique positive des activités des filiales Moov Africa et par des efforts soutenus en matière d’optimisation des coûts, relève le communiqué.



Ainsi, malgré un environnement concurrentiel toujours intense, le groupe a pu maintenir la croissance de ses revenus et un haut niveau de profitabilité, souligne la même source, notant que la politique d’investissements significatifs du Groupe, combinée à l’adaptation des services proposés, favorise le développement de l’accès et des usages de l’Internet très haut débit. Elle prépare également l’arrivée de nouvelles générations technologiques, tant dans les pays de présence qu’au Maroc.



Le groupe compte près de 80 millions de clients à fin septembre 2024



Toujours selon la même source, le parc du groupe Maroc Telecom s'est établi à 79,7 millions de clients au terme des neuf premiers mois de 2024, en hausse de 6,1% par rapport à la même période un an auparavant.



Au Maroc, le parc Mobile compte près de 19,9 millions de clients et continue de profiter de la bonne dynamique du parc postpayé qui gagne 3,6%.

Pour ce qui est du parc Fixe, il s'est situé à près de 1,7 million de lignes à fin septembre 2024. L'essor du parc FTTH (+34%) compense en grande partie la baisse du parc ADSL.



A l'international, le parc Mobile a atteint 56.050.000 clients, répartis sur le Burkina Faso (11.928.000), la Côte d'Ivoire (11.747.000), le Mali (8.393.000), le Tchad (6.710.000), le Bénin (6.135.000), le Niger (3.760.000), le Togo (2.952.000), la Mauritanie (2.503.000), le Gabon (1.649.000) et le Centrafrique (275.000).



Le parc Fixe, lui, s'est chiffré à 400.000 abonnés, répartis sur le Mali (253.000), le Burkina Faso (69.000), le Gabon (63.000) et la Mauritanie (15.000), tandis que le parc Haut débit fixe s'est situé à 255.000 clients.

Un RNPG de plus de 4,49 MMDH à fin septembre 2024



Le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom ressort à plus de 4,49 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en baisse de 2,3% par rapport à la même période un an auparavant.

Le résultat opérationnel (EBITA - earnings before interest, tax and amortization) ajusté a, quant à lui, atteint 8,92 MMDH, en baisse de 2,2%, indique le groupe dans un communiqué sur ses résultats au 30 septembre dernier. La marge d'EBITA ajusté s'est établie à 32,5%, précise la même source.

S'agissant du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA - earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) consolidé, il a atteint 14,22 MMDH, en légère baisse de 0,9%. La marge d’EBITDA ajustée reste au niveau élevé de 51,8%.

Concernant les investissements hors fréquences et licences, ils sont restés à un niveau soutenu représentant 19,1% du chiffre d’affaires.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2024, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés se sont établis à près de 7,76 MMDH, en hausse de 9,6% par rapport à la même période de 2023.