Maroc Telecom améliore son RNPG à plus de 1,52 MMDH au T1-2024

25/04/2024

Le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom s'est élevé à plus de 1,52 milliard de dirhams (MMDH) au premier trimestre de 2024, en hausse de 0,5% à taux de change constant.



Le résultat opérationnel (EBITA – earnings before interest, tax and amortization) ajusté s'établit à 2,88 MMDH, en hausse de 0,9% à taux de change constant, indique le groupe dans un communiqué, précisant que le taux de marge d'exploitation ajusté s'est maintenu à 31,8%.



Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ajusté a augmenté de 1,7% à taux de change constant pour atteindre 4,65 MMDH, grâce à la croissance du chiffre d’affaires et aux efforts continus de maîtrise des coûts opérationnels dans un contexte inflationniste.



Le taux de marge d’EBITDA ajusté se maintient au niveau élevé de 51,3% en progression de 0,2 pt à taux de change constant.



Maroc Telecom fait également état d'un repli des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO - Cash flow from operations) ajustés de 15,5%, à taux de change constant, à près de 2,84 MMD, en raison de l'augmentation des investissements.



Au détail, l'EBITDA ajusté des activités au Maroc s'est situé à 2,66 MMDH, en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l’année précédente grâce à la maîtrise des charges opérationnelles. Le taux de marge d'EBITDA ajusté a augmenté de 1,5 pt sur un an à 56,4%.



L'EBITA ajusté de ces activités ressort à plus de 1,82 MMDH, en croissance de 4%, suite notamment à la hausse de l’EBITDA. Le taux de marge d'EBITA ajusté s’établit à 38,6%.



Concernant les activités du groupe à l'international, elles ont permis de réaliser un EBITDA ajusté de 1,99 MMDH, en hausse de 2% à taux de change constant par rapport au T1-2023, en raison de la croissance du chiffre d'affaires.



L'EBITA ajusté a atteint, quant à lui, près de 1,06 MMDH, en retrait de 3,9% à taux de change constant.