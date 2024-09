Maroc Telecom : Un potentiel d’appréciation en bourse de 24% (AGR)

24/09/2024

Attijari Global Research (AGR) a révisé sa valorisation du cours cible du titre Maroc Telecom le portant à 117 dirhams, offrant un potentiel d’appréciation de 24% à l'horizon 2025.



Cette perspective positive sur l’évolution future du titre en Bourse s’appuie notamment sur les réalisations opérationnelles de l'opérateur confirmant la résilience de son business modèle et ce, en dépit du durcissement visible des contextes réglementaire et concurrentiel observé depuis 2019, explique AGR dans son récent "Research Report - Equity" intitulé "Maroc Telecom : la résilience finit toujours par payer".



En effet, l’opérateur arrive à défendre une marge d’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) consolidée supérieure à 51% et une capacité bénéficiaire récurrente de 6 milliards de dirhams durant la période 2019-2024, fait savoir la même source.



En outre, les tendances sectorielles sont rassurantes au Maroc, surtout avec le bon comportement de la fibre optique et l’arrivée de la 5G qui devraient contrebalancer la tendance baissière du chiffre d'affaires Mobile.



En Afrique, les filiales Moov dont la contribution aux revenus dépasse les 50% en 2024, devraient afficher un profil de croissance plus attractif, porté par la forte dynamique de la data mobile, de l'internet fixe et du mobile money. Par ailleurs, AGR relève que la capacité avérée de Maroc Telecom à surmonter les chocs exogènes tout en assurant la rémunération de ses actionnaires se reflète à travers sa capacité de remboursement de la dette, sa capacité à générer le cash ainsi que son effort d’investissement soutenu.



À compter du quatrième trimestre de 2024, le titre Maroc Telecom devrait bénéficier d’une amélioration de son profil risque à travers une meilleure visibilité des investisseurs sur l’évolution future des résultats et du dividende.



Dans cette perspective, les experts d'AGR s'attendent à une hausse des niveaux de valorisation du titre afin de s’ajuster à terme avec la normalisation attendue de son dividende. Dans un autre sillage, le revirement de Bank Al-Maghrib vers une politique monétaire accommodante en 2024 devrait susciter l’intérêt des investisseurs pour les valeurs de rendement, selon le rapport.



A cet égard, les analystes d'AGR notent que tenant compte de l’envolée des niveaux de valorisation du marché, Maroc Telecom devient la 1ère valeur de rendement parmi les grandes capitalisations avec un D/Y (Dividend Yield – Rendement du dividende) récurrent de 6% loin devant les secteurs ciment (3,8%), banques (3,5%) agro-alimentaire (3,4%) et énergie (3%).