Maroc Telecom: Plus de 77 millions de clients à fin mars 2024

25/04/2024

Le nombre de clients du Groupe Maroc Telecom a atteint 77,1 millions à fin mars 2024, en hausse de 2,7%, annonce le groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés.

Au Maroc, le parc Mobile compte 19,3 millions de clients, en hausse de 0,9% sur un an avec un parc postpayé en hausse de 3,4% sur la même période, précise le Groupe.



Le parc Fixe s’établit à plus de 1,7 million de lignes à fin mars 2024, en baisse de 8%, fait savoir le communiqué, notant que la croissance des activités de l’Internet Fixe (+7,6% tirée par la performance de l’activité FTTH) compense partiellement la baisse du Mobile au Maroc (-4,2%).



A l’international, le parc Mobile a atteint 53.872.000 clients, répartis sur le Burkina Faso (11.691.000), la Côte d’Ivoire (10.650.000), le Mali (8.479.000), le tchad (6.418.000), le Bénin (6.050.000), le Niger (3.425.000), la Mauritanie (2.339.000), le Togo (2.917.000), le Gabon (1.636.000) et la Centrafrique (268.000).



Le parc Fixe, lui, compte 391.000 abonnés, répartis sur le Mali (242.000), le Burkina Faso (71.000), le Gabon (57.000) et la Mauritanie (21.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est situé à 219.000 clients.