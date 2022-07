Maroc-Sénégal avec comme enjeu la pole position

CAN féminine : Le Cameroun de nouveau accroché

08/07/2022

L’équipe féminine de football du Togo et son homologue camerounaise se sont neutralisées (1-1), mercredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 2ème journée (groupe B) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022).



Api Apeafa Woedikou a ouvert le score pour le Togo sur penalty (28 e ), avant que Estelle Johnson n’égalise à la 38 e minute.



Plus tôt dans la journée, toujours au Complexe Mohammed V et pour le compte de la seconde journée du groupe B, la Zambie s’est imposée in extremis face à la Tunisie sur le score de 1 but à 0. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre d’Avell Chitundu (90 e +2).

Au terme de cette rencontre, la Zambie occupe la 1ère place de cette poule avec 4 unités, suivie de la Tunisie (3 pts), du Cameroun (2 pts) et du Togo (1 pt).



La phase de poules de la CAN féminine se poursuivra ce soir avec la programmation des rencontres de la troisième journée du groupe A qui se joueront simultanément à partir de 21 heures.



L’équipe du Maroc affrontera le Sénégal, alors que le Burkina Faso rencontrera l’Ouganda.

A noter que le Onze national et son homologue sénégalais se partagent la pole position du groupe avec 6 points, mais avec plus de buts marqués pour l’EN (+4 contre +3). Les coéquipières de Ghizlane Chebbak n’auront besoin que du point du nul pour terminer leaders du groupe en vue de jouer au stade des quarts de finale l’une des meilleures troisièmes.