Maroc-Palestine : Vers le renforcement de la coopération dans le domaine médiatique

22/10/2024

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Palestine dans le domaine de la communication et des médias ont été au centre d’entretiens, tenus récemment à Ramallah, entre l’ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, et le ministre chargé de la supervision des médias officiels palestiniens (ministre de l’information), Ahmed Assaf.



Lors de cette entrevue, les deux parties ont réitéré leur engagement à poursuivre la coopération bilatérale dans le domaine médiatique, en concrétisation de la relation solide unissant les deux peuples frères sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère le Président Mahmoud Abbas, a indiqué l'ambassade du Maroc en Palestine.



Cette réunion a été l'occasion de passer en revue les résultats de la visite réussie effectuée par M. Assaf, accompagné d'une délégation des médias officiels palestiniens, au Royaume du Maroc du 29 au 5 octobre 2024. Ce déplacement a été marqué par la tenue d'importantes réunions avec diverses institutions médiatiques publiques nationales.



Au cours de cette visite, la délégation palestinienne a été informée de l'expérience marocaine dans le domaine des médias, souligne la même source, notant qu’il a été également convenu de développer l’action bilatérale, en application des dispositions du protocole signé entre les deux parties dans le domaine de la communication et des médias.