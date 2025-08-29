Maroc-Niger à guichets fermés

Lahrar, El Aynaoui et El Karouani: les néophytes de la liste de Walid Regragui

29/08/2025

Le sélectionneur national Walid Regragui a communiqué, jeudi lors d’une conférence de presse tenue à l’Auditorium du Complexe Mohammed VI de football à Salé, la liste des joueurs de la sélection marocaine retenus pour les matches contre le Niger et la Zambie comptant pour les éliminatoires, zone Afrique, du Mondial 2026 dont les phases finales se dérouleront aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Cette liste compte trois néophytes, à savoir le gardien de but Mehdi Lalhrar, qui s’illustre actuellement avec l’EN des locaux qui disputera ce samedi la finale du CHAN contre Madagascar, Neil El Aynaoui, transféré cette année à l’AS Roma et Sofiane El Karouani, le sociétaire du club néerlandais de FC Utreicht.

Parmi les convoqués, l’on relève le retour d’Ilyas Akhomach qui retrouve la compétition avec son club Villaréal après une blessure qui l’a éloignée des stades durant plusieurs mois. (Cf liste ci-dessous)



Le match face au Niger est programmé le 5 septembre à partir de 20 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, alors que celui contre la Zambie se jouera le 9 dudit mois à Lusaka.



Il y a lieu de souligner que le match entre le Maroc et le Niger se jouera à guichets fermés, a annoncé le comité d'organisation de cette rencontre.



"Le Comité d’organisation du match officiel Maroc-Niger annonce la vente de la totalité des billets de cette rencontre", indique mercredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) sur son site internet. "Ainsi, le match se jouera à guichets fermés et aucun billet supplémentaire ne sera mis en vente", poursuit la même source.



Le comité d'organisation réitère "ses vifs remerciements aux fervents supporters pour leur réactivité et leur soutien inconditionnel envers l’équipe nationale" lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Les Lions de l’Atlas espèrent se qualifier pour la troisième fois d’affilée pour le Mondial, la septième de leur histoire.



Le comité d’organisation rappelle à l’ensemble des supporters "la nécessité de suivre le dispositif organisationnel en prévision des futures grandes compétitions continentales et mondiales qui seront organisées au Maroc".



La sélection nationale occupe la tête du groupe E avec un total de 15 points obtenus en 5 victoires, devançant la Tanzanie (2è/9 pts) et la Zambie (3è/6 pts). Le Niger est quatrième avec 6 unités.



Neuf équipes africaines sont assurées de disputer la phase finale du Mondial. Une autre participera au Tournoi de barrage de la FIFA.

Ci-après la liste des joueurs convoqués :



- Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca) - Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Omar El Hilali (RDC Espanyol/Espagne), Souffian El Karouani (FC Utrecht-Pays-bas), Nayef Aguered (West Ham United/Angleterre), Achraf Dari (Al Ahly/Egypte), Adam Masina (Torino/Italie), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Youssef Belammari (Raja Casablanca).



- Milieux de terrain : Azzeddine Ounahi (Olympique de Marseille/France), Bilal El Khannous (Leicester City/Angleterre), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-bas), Oussama El Azzouzi (AJ Auxerre/France), Sofyan Amrabat (Fenerbahce/Turquie), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco/France).



- Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce/Turquie), Hamza Igamane (Glasgow Rangers/Ecosse), Maroan Sannadi (Athletic Bilbao/Espagne), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Amine Adli (Bournemouth/Angleterre), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne).



T.R avec MAP

