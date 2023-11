Maroc-Mexique: Engagement commun pour dynamiser la coopération dans le secteur des affaires

09/11/2023

La dynamisation de la coopération entre le Maroc et le Mexique dans le secteur du commerce et des investissements a été au centre de la visite d'une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dans ce pays d'Amérique du Nord.



A cette occasion, la CGEM, représentée par Mme Asmaa Chaâbi, membre de son Conseil national, et la présidente de la Commission d'intégration et de diversité au Conseil coordinateur entrepreneurial de l'Etat mexicain, Blanca Pérez Villalobos, ont signé, mardi à Mexico, un mémorandum d'entente visant notamment à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue d’un meilleur accès aux marchés, ainsi qu'à promouvoir les capacités de production et les opportunités d'affaires.



Les deux parties s’engagent également, dans le cadre de ce partenariat, à tenir informés les hommes d’affaires dans les deux pays des opportunités économiques et à renforcer les canaux de communication et de dialogue dans l'optique de promouvoir la dynamique des investissements, rapporte la MAP.



Cet accord permettra aussi aux deux parties de faire la promotion des rendez-vous économiques d’intérêt commun sur leurs plateformes respectives.



La signature de cet accord a lieu dans le cadre d’une rencontre organisée en coordination avec l’ambassade du Maroc au Mexique sous le thème "Le rôle des femmes d’affaires dans l’économie".



S’exprimant à cette occasion, Mme Chaâbi a mis en avant le rôle pionnier que joue la femme marocaine dans l’effort collectif visant à développer l’économie nationale et la société en général. Elle a également relevé que la femme marocaine assume de hautes fonctions et s’acquitte d’un rôle agissant dans la prise de décisions sur le plan politique.



Le Conseil coordinateur entrepreneurial de l’Etat mexicain est la plus haute instance représentant le secteur privé dans ce pays nord-américain.