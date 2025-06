Maroc-Mauritanie : Signature d'une convention pour renforcer le partenariat dans le domaine de la métallurgie et des industries mécaniques

26/06/2025

Une convention a été signée, mercredi à Nouakchott, entre la Fédération marocaine des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME) et la Fédération mauritanienne de l'industrie, des mines et de l'énergie (FIME) pour renforcer davantage leur partenariat en la matière.



Signé par Abdelhamid Souiri, président de la FIMME et Nagi Ichidou, président de la FIME, en marge d'une journée d'étude organisée par les fédérations des deux pays sur les moyens de renforcer la coopération dans les industries métallurgiques, mécaniques, électromécaniques et énergétiques, l'accord vise à encourager le transfert des compétences, d'expertises et des meilleures pratiques, à renforcer les capacités des entreprises à répondre aux normes et aux exigences des donneurs d'ordre nationaux et régionaux et à faciliter les échanges et les investissements entre les deux parties.



Dans une allocution de circonstance lors de la journée d'étude à laquelle a pris part Hamid Chabar, ambassadeur du Royaume à Nouakchott, le ministre mauritanien des Mines et de l'Industrie, Atiam Tijani, s'est félicité de cet accord qui servira de cadre à même de promouvoir davantage la coopération entre les deux pays dans ce domaine, rapporte la MAP.



Il a indiqué que la Mauritanie compte sur ce nouveau cadre de coopération entre le secteur privé des deux pays pour hisser le niveau de la coopération bilatérale, conformément aux Hautes directives des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Le ministre mauritanien a fait remarquer que la rencontre entre les acteurs privés des industries métalliques et mécaniques constitue "une opportunité de réflexion profonde et sérieuse en vue d'établir un cadre permanent de concertation et de coopération pour accroître le rythme des échanges" entre le Maroc et la Mauritanie.



De son côté, Rachid Bahi, directeur des activités industrielles diverses au ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré à la MAP que la rencontre entre les deux fédérations à Nouakchott a offert l'opportunité d'échanger et d'explorer les voies de développement du secteur dans les deux pays à travers le lancement de projets d'investissement entre entreprises marocaines et mauritaniennes.



Selon les organisateurs, la réunion constitue une plateforme stratégique pour renforcer les relations entre les acteurs économiques des deux pays afin de bâtir des partenariats efficaces à même de créer de la valeur ajoutée et de promouvoir le développement durable dans les domaines ciblés.