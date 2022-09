Maroc-Mauritanie: Le secteur privé appelé à jouer un rôle crucial dans le succès des partenariats

22/09/2022

Les secteurs privés du Maroc et de la Mauritanie sont appelés à jouer un rôle crucial dans le développement des activités économiques et le succès des partenariats établis entre les deux pays, a affirmé, mardi à Casablanca, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed.



M. Cheikh Ahmed, qui s'exprimait à l'ouverture de la 2ème édition du Forum économique Maroc-Mauritanie, organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l'UNPM, a aussi mis l'accent sur l'importance de profiter des échéances économiques prometteuses en établissant plusieurs partenariats diversifiés et fructueux.



A cette occasion, il a invité les hommes d'affaires marocains à exploiter ces opportunités prometteuses et les incitations réglementaires qui attirent les investissements, outre les infrastructures de base afin de renforcer les échanges entre les acteurs économiques des deux pays, rapporte la MAP.



La coopération Maroc-Mauritanie porte sur plusieurs domaines, notamment les télécommunications, l'énergie, le commerce, les banques, les services, l'éducation, la santé, les travaux publics et l'agriculture, a-t-il rappelé, relevant que "le potentiel et les perspectives prometteuses de la coopération future, nous permettent d'aspirer à renforcer encore plus les liens entre les hommes d'affaires des deux pays pour être à la hauteur des capacités et attentes communes des deux peuples frères".



M. Cheikh Ahmed a, par ailleurs, mis en avant la qualité des participants (acteurs économiques, hommes d'affaires, présidents de groupes industriels et commerciaux, ...) au Forum économique Maroc-Mauritanie qui se veut aussi un saut qualitatif dans l'histoire des relations économiques entre les deux pays frères pour renforcer les opportunités de coopération entre les patrons mauritaniens et marocains et discuter des moyens à même de consolider leurs partenariats.



Le Forum économique Maroc-Mauritanie vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires.



Cet événement a connu la participation d'une délégation composée d'une centaine d'opérateurs économiques mauritaniens représentant différents secteurs, conduite par M. Cheikh Ahmed, ainsi que des entreprises membres de la CGEM intéressées par le marché mauritanien.