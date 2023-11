Maroc/Libye : Chakib Alj plaide pour le renforcement des relations économiques et commerciales

04/11/2023

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a plaidé, jeudi à Casablanca, pour le renforcement des relations économiques et commerciales avec la Libye.



"Le Maroc et la Libye partagent la même ambition, qui est celle de construire un partenariat efficace et fructueux qui a pour objectif le renforcement des relations économiques et commerciales", a indiqué M. Alj lors d’une rencontre avec une délégation présidée par le ministre libyen de l'Industrie et des Mines, Ahmed Abou Hissa.



"La CGEM est prête à construire un partenariat économique durable et innovant avec la Libye", a assuré le président du patronat, soulignant l’importance pour les deux pays frères de développer des investissements créateurs de croissance, d’emploi et de valeur ajoutée partagée, rapporte la MAP.



Après avoir rappelé le rôle fondamental de l'investissement comme base du développement socio-économique, M. Alj a appelé les opérateurs économiques à "œuvrer ensemble pour créer un environnement propice, et encourager les entreprises marocaines et libyennes à explorer de nouvelles opportunités à même d’accélérer le développement des deux pays".



Déplorant l’insuffisance des échanges entre les deux pays qui s'élèvent à 3 milliards de dirhams malgré l'accord de libre-échange signé en janvier 2001, M. Alj a mis l’accent sur l'étendue du potentiel de coopération économique entre le Maroc et la Libye qui peut doubler dans les cinq prochaines années.



A ce titre, M. Alj a évoqué la complémentarité et la richesse des ressources naturelles que recèlent les deux pays, comme les réserves de pétrole et de gaz libyennes et le positionnement stratégique du Maroc, en plus des progrès tangibles dont le Royaume a été témoin au cours des vingt dernières années.



"En combinant nos forces, nous pouvons créer une intégration économique qui profitera à nos deux pays et à l’Afrique en général", a-t-il dit, assurant que les relations historiques entre le Maroc et la Libye, basées sur la fraternité, les valeurs communes et le respect mutuel, sont un terreau fertile pour l'approfondissement des partenariats bilatéraux.



Lors de cette rencontre, les membres de la CGEM et la délégation libyenne se sont mutuellement informés sur les opportunités d’investissement offertes de part et d’autre et ont examiné les moyens d'œuvrer conjointement en faveur du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Libye.