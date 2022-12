Maroc : Les AOR s'établiraient à 341,7 MMDH en 2022

21/12/2022

Les avoirs officiels de réserves (AOR) s’établiraient à 341,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2022 avant de s’élever à 362,9 milliards à fin 2023, estime Bank Al-Maghrib (BAM).



"Sous l’hypothèse notamment de la concrétisation des financements extérieurs prévisionnels du Trésor, les avoirs officiels de réserves s’établiraient à 341,7 milliards de dirhams en 2022 avant de s’élever à 362,9 milliards à fin 2023 puis à 371 milliards en 2024", indique BAM dans un communiqué publié mardi à l'issue de la 4ème et dernière réunion trimestrielle, au titre de l'année 2022.



Ainsi, ils représenteraient l’équivalent de 5 mois et 18 jours d’importation de biens et services en 2022 et près de 6 mois au terme de 2023 et de 2024, précise BAM. Pour ce qui est des conditions monétaires, la forte appréciation du dollar vis-à-vis de l’euro se reflète sur le taux de change effectif nominal du dirham qui devrait ressortir en dépréciation de 1,7% en 2022, avant d’enregistrer une appréciation de 2% en 2023, puis se stabiliser en 2024, fait savoir le communiqué.



Tenant compte des différentiels d’inflation entre le Maroc et ses principaux partenaires et concurrents, ce taux se déprécierait en termes réels de 3,2% en 2022 puis s’apprécierait graduellement de 0,3% en 2023 et de 1,9% en 2024, ajoute la même source.



Sur le même registre, les évaluations trimestrielles réalisées par Bank Al-Maghrib continuent de montrer l’absence de signes de désalignement du dirham par rapport aux fondamentaux de l’économie nationale.