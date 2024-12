Maroc : Le déficit budgétaire à 45,6 MMDH à fin novembre

14/12/2024

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 45,6 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2024, contre un déficit de 50,6 MMDH à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Ce déficit tient compte d'un solde positif de 20,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).



Les recettes ordinaires brutes ont progressé de 10,8% à 316,2 MMDH, avec une hausse des impôts directs de 14,1%, des droits de douane de 4,4%, des impôts indirects de 14,2%, des droits d'enregistrement et de timbre de 5,5% et une baisse des recettes non fiscales de 1,7%, rapporte la MAP.



Concernant les dépenses ordinaires, elles ont augmenté de 5,8% à 294,4 MMDH, dont 227,19 MMDH pour les biens et services, 37,52 MMDH pour les intérêts de la dette, 14,42 MMDH pour la compensation et 15,27 MMDH pour les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.



Ainsi, le solde ordinaire enregistré à fin novembre dernier, a été positif de 21,8 MMDH, fait savoir la TGR, ajoutant que les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 102,1% des prévisions de la loi de Finances et les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 92,7%.



Pour ce qui est des dépenses émises au titre du Budget général, elles se sont établies à 445,3 MMDH, en repli de 1,8% par rapport à leur niveau à fin novembre 2023, en raison de l'augmentation de 4,3% des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la baisse de 6,3% des dépenses d'investissement et de 11,3% des charges de la dette budgétisée.



Ledit bulletin révèle aussi que les recettes des CST ont atteint 157,9 MMDH, compte tenu des versements reçus des charges communes d'investissement du Budget général pour 23,5 MMDH. Les dépenses émises se sont élevées à 138,1 MMDH, intégrant la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 5,5 MMDH.

Le solde de l'ensemble de ces comptes s'est établi à 19,8 MMDH.



Quant aux SEGMA, leurs recettes se sont chiffrées à 2.505 millions de dirhams (MDH), en baisse de 11% comparativement à fin novembre 2023. Les dépenses ont diminué de 10,4% à 1.466 MDH.