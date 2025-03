Maroc : La croissance économique prévue à 3,9% en 2025

19/03/2025

La croissance de l’économie nationale se serait située à 3,2% en 2024 et devrait s’accélérer progressivement pour atteindre 3,9% en 2025 et 4,2% en 2026, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).



Ces projections tablent sur une stabilité à moyen terme de la croissance non agricole aux alentours de 4,2%, tirée essentiellement par l'essor de l'investissement dans les infrastructures, précise BAM dans un communiqué publié à l'issue de la première réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.



Pour sa part, la valeur ajoutée agricole demeure tributaire des conditions climatiques et aurait reculé de 4,7% en 2024, poursuit la même source.



Elle devrait, tenant compte d’une récolte céréalière, qui atteindrait selon une estimation préliminaire de BAM 35 millions de quintaux, et de l’amélioration prévue de la production non céréalière, s’accroître de 2,5% cette année avant de marquer un bond de 6,1% en 2026 sous l’hypothèse d’un retour à une récolte moyenne de 50 millions de quintaux.