Maroc-Jordanie : Signature d'un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération industrielle

10/04/2025

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Société des domaines industriels de Jordanie (JIEC) ont signé, mercredi à Madaba (35 km au sud de Amman), un mémorandum d’entente visant à établir un partenariat stratégique pour développer le secteur industriel au Maroc et en Jordanie.



Signé par le directeur général de la CDG, Khalid Safir, et le directeur général de la JIEC, Omar Joaied, ce mémorandum ambitionne de favoriser une coopération fructueuse entre les deux institutions, notamment dans les domaines d’intérêt commun (investissement, formation, développement, gouvernance institutionnelle, ...).



Cet accord, dont la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, prévoit d’encourager l’échange d’informations et d’expériences, de renforcer les consultations pour la réalisation d’études conjointes en matière de développement de projets d’investissement et d’intégration industriel, rapporte la MAP.



A travers ce mémorandum, le deux parties s'engagent à organiser des manifestations, ateliers et rencontres périodiques pour renforcer la coordination sur les sujets d’intérêt commun, notamment le soutien et le développement des ressources humaines à travers l’échange d’expertises et d’expériences.



En vertu de ce texte, les deux parties s'engagent aussi à mener des études de terrain pour la réalisation de la transformation digitale dans leurs opérations, afin d’accompagner la révolution industrielle. Les deux parties prévoient également d'échanger les informations afin d'améliorer les conditions de santé et de sécurité dans les villes industrielles.



Intervenant à cette occasion, M. Safir a souligné que la signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation d’un partenariat stratégique reposant sur des piliers et des fondements solides illustrant la profondeur des liens fraternels forts qu’entretiennent le Maroc et la Jordanie, expliquant que "le mémorandum d'entente signé vise à mettre en place un modèle avancé de coopération technique et institutionnelle à même de réaliser nos intérêts communs".



Ce mémorandum constitue une "étape essentielle" sur la voie de l’intégration économique et le renforcement de la coopération bilatérale, a-t-il poursuivi, ajoutant que les projets communs prévus dans le cadre de cet accord contribueront à la réalisation des objectifs et des aspirations futures, au service du développement socio-économique et humain des deux pays.



Par ailleurs, M. Safir a rappelé la participation de la CDG dans les différents projets d’envergure lancés au Maroc au cours des dernières décennies, notant que la Caisse a contribué à la mise en place des premiers mécanismes économiques et financiers nationaux et au développement des infrastructures de base dans différentes régions du pays.



Dans ce sens, il a précisé que la CDG a mis en place 25 zones d’activités, regroupant des zones industrielles, des zones d’accélération industrielle, des pôles agricoles et des espaces touristiques, ainsi que des zones franches, ajoutant que ces zones d'activités ont permis la création de plus de 120.000 postes d’emploi et de donner une forte impulsion à plusieurs secteurs d’activité, notamment l’industrie automobile et l'aéronautique.



Pour sa part, le directeur général de la JIEC a mis en avant l’importance de ce mémorandum dans le développement de passerelles de coopération économiques et de développement entre les deux pays.



Rappelant les relations historiques et séculaires unissant les deux pays, il a mis en exergue l’expérience de la JIEC en matière de développement de projets économiques d’envergure et sa contribution à la construction de 10 villes industrielles dans les différentes régions du Royaume Hachémite.



Par ailleurs, le responsable a réitéré l’engagement de la JIEC à mettre en œuvre ce mémorandum d’entente dans les différents domaines de coopération fixés par les deux institutions, sur la base d’un programme d’action clair.



La CDG avait conclu, mardi à Amman, deux mémorandums d’entente pour la coopération avec la société jordanienne de sécurité sociale et le Fonds d’investissement de la sécurité sociale jordanienne.