Maroc-Jordanie : Mémorandum d'entente pour renforcer la coopération en matière d'investissement et de développement

09/04/2025

Une nouvelle étape vers la mise en œuvre des dispositions du partenariat bilatéral dans les domaines prioritaires

Un mémorandum d'entente visant à établir des partenariats en matière d’investissement et de développement entre le Maroc et la Jordanie a été signé, mardi à Amman, par le directeur général de la Caisse de dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir, et le président du Fonds jordanien des investissements de la sécurité sociale, Ezzeddine Kanakrieh.S'exprimant à cette occasion, M. Safir a indiqué que ce mémorandum représente une nouvelle étape vers la mise en œuvre des dispositions du partenariat bilatéral dans les domaines prioritaires, notamment l’étude des opportunités d’investissement et de développement dans les deux pays, ainsi que l’échange d’informations pour renforcer la coopération et le financement des projets d’investissement et de développement.Il s'agit également de la promotion de l’échange d’expertises, des visites, de la coopération technique et de la formation, ainsi que la participation conjointe à des conférences internationales et à des réunions périodiques en vue de discuter de divers sujets et opportunités d’investissement, rapporte la MAP.M. Safir a également présenté l’expérience de la CDG en matière de contribution au développement durable au Maroc, mettant en avant son rôle central dans la mobilisation de l’épargne nationale et son orientation vers des projets à fort impact économique et social, ainsi que sa grande expérience dans les domaines de la finance, de l'immobilier, de l'infrastructure et du développement, faisant ainsi de cette institution un acteur stratégique de développement et de mise en œuvre des grandes politiques publiques.Il a par la même occasion réitéré la volonté de la CDG d'aller de l'avant dans la réalisation des objectifs de ce mémorandum, partant de "la conviction de l'importance de renforcer la coopération économique et d'encourager l'investissement entre les pays arabes, en particulier entre la Jordanie et le Maroc, conformément aux liens historiques établis entre les deux pays".Pour sa part, M. Kanakrieh a mis l'accent sur l'importance de ce partenariat qui intervient à un moment où la région vise à renforcer sa stabilité économique et faire face aux défis à travers les investissements.Ce mémorandum représente une vision globale qui dépasse le cadre traditionnel de la coopération bilatérale pour établir un système participatif basé sur la complémentarité, a-t-il poursuivi, soulignant que la concrétisation du concept d'"investissement à impact" nécessite des partenariats institutionnels solides qui contribuent à la création d'une valeur ajoutée économique et sociale.De son côté, le président du conseil d'investissement, Umayya Toukan, a souligné que cette coopération constitue un exemple concret de l'esprit d'intégration arabe, basé sur la réalisation d'intérêts communs visant à renforcer les relations d'investissement, à stimuler la croissance dans les secteurs à valeur ajoutée et à soutenir l'économie réelle dans les deux pays.Le Fonds d'investissement de la sécurité sociale (Social Security Investment Fund-SSIF) est l'un des plus importants fonds d'investissement du Royaume de Jordanie, avec des réserves dépassant 16 milliards de dinar jordanien (environ 23 milliards de dollars). Il investit dans des secteurs stratégiques tels que la banque, l'énergie, l'exploitation minière, les télécommunications, le tourisme, les produits pharmaceutiques, l'agriculture et l'investissement immobilier.La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, du Directeur Général de la Branche Épargne - Prévoyance à la CDG, Mohamed Ali Bensouda, du directeur du pôle Coopération et Affaires Internationales à la CDG, Adnane El Fassi, et de l'Ambassadrice du Royaume Hachémite de Jordanie au Maroc, Mme Jumana Ghunaimat.La CDG et le SSIF ont par ailleurs signé, ce mardi à Amman, un mémorandum d'entente pour la coopération dans les domaines de la retraite, de l'assurance sociale et de l'investissement.